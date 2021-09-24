Пермский студент-убийца Тимур Бекмансуров пришел в сознание

Студент, устроивший стрельбу в универитетен, пришел в сознание Фото: СОЦСЕТИ

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на брифинге сообщила, что количество пострадавших во время стрельбы в Пермском университете увеличилось до 47 человек. По ее словам, среди пострадавших, госпитализированных в Москву в тяжелом состоянии пребывают пять человек, двое - в состоянии средней тяжести. В пермских клиниках находятся 11 человек в состоянии средней тяжести, один в тяжелом - это Тимур Бекмансуров, устроивший бойню в университете.

- Его состояние улучшилось, оценивается как тяжелое, он в сознании, - рассказали в Минздраве.

Но, по информации телеграмм-канала Baza, Тимур Бекмансуров хоть и пришел в сознание, говорит, что ничего не помнит о произошедшем - ссылается на амнезию.

У него была ампутирована голень ноги. Сейчас он находится в больнице под круглосуточной охраной.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент с дробовиком расстрелял в пермском университете шесть человек, еще 41 пострадавший получил травмы и ранения.

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