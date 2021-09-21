Помогали людям и мечтали стать учеными: какими были шесть пермяков, которые стали жертвами студента-первокурсника

Во время нападения на университет в Перми погибли шесть человек.

Трагедия 20 сентября в пермском университете унесла жизни шести человек. 18-летний студент первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров пришел в вуз с дробовиком в руках и расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Рассказываем, какими были шесть пермяков, которые стали жертвами студента-первокурсника.

Арамелев Ярослав Алексеевич - 19 лет

В 2020 году Ярослав окончил школу и поступил на физический факультет ПГНИУ. В этом году он перешел на второй курс. Молодой человек увлекался музыкой, окончил музыкальную школу по классу скрипки.

Арамелев Ярослав. Фото: личная страница ВКонтакте.

Самченко Ксения Павловна - 18 лет

Ксения Самченко поступила в ПГНИУ в 2020 году, на географический факультет, направление «Гидрометеорология».

Самченко Ксения. Фото: личная страница ВКонтакте.

Шакирова Екатерина - 19 лет

Екатерина Шакирова училась на втором курсе географического факультета ПГНИУ, направление «Гидрометеорология». Знакомые называют ее скромной и очень приятной девушкой.

Екатерина Шакирова. Фото: личная страница ВКонтакте.

Анна Айгельдина – 26 лет

Анна училась в магистратуре химического факультета ПГНИУ. Весной 2021 года она вместе с командой ученых опубликовала научную работу «Мониторинг содержания тяжелых металлов в снеговом покрове».

Анна Айгельдина. Фото: личная страница ВКонтакте.

Мохова Александра Юрьевна – 20 лет

Александра Мохова училась на механико-математическом факультете, направление прикладная математика и информатика.

Александра Мохова. Фото: личная страница ВКонтакте.

Маргарита Энгаус - 66 лет

Маргарита Геннадьевна Энгаус была известным медиком, врачом-эндоскопистом. 43 года она лечила людей. Маргарита Геннадьевна родилась в Гремячинске в апреле 1955 года, после школы поступила в ПГМИ, который окончила в 1982 году по специальности «Лечебное дело». Она трудилась в МСЧ 2, ГКБ 7, Клинической больнице Свердловского района врачом-эндоскопистом. Коллеги вспоминают ее как отличного товарища, прекрасного специалиста, доброго человека.

Маргарита Энгаус. Фото: Минздрав Пермского края.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, 24 ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице.

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