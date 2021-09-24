Врач «скорой», который первым приехал в Пермский университет: «За 18 лет работы такое я видел впервые»

Врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Гашенко. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Старший врач бригады скорой помощи Евгений Гашенко, который со своими сотрудниками приехали первыми к Пермскому университету, где Тимур Бекмансуров устроил кровавое побоище, рассказал, как оказывал помощь раненым и координировал работу своих коллег.

- Мы возвращались с вызова, ехали по Камскому мосту, около 11:35 нам поступило сообщение о стрельбе в университете, через 15 минут мы были на месте. На территории уже работали полицейские. Раненых было очень много, у первого пострадавшего, которого мы приняли, были огнестрельные ранения кисти и бедра. Мы занесли его в машину, осмотрели, обработали раны и поставили обезболивающее. Затем начали приезжать наши коллеги, я координировал их работу. «Тяжелых» мы отдавали реанимационным бригадам, «легких» - линейным, всего к вузу приехали 20 бригад, четыре из них - реанимационных, кроме этого были бригады сотрудников медицины катастроф. За 18 лет моей работы такое я видел впервые, но паниковать времени не было, надо было спасать людей, осознание масштаба трагедии пришло уже после произошедшего, - рассказал Евгений Гашенко.

Напомним, вооруженное нападение на Пермский университет произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел студент первокурсник Тимур Бекмансуров. Он открыл стрельбу из дробовика по тем, кто попадался ему на пути. Всего при стрельбе в университете пострадали 43 человека. Шестеро погибли. Семеро наиболее тяжелых пациентов отправлены в Москву, в Центры Пирогова, Вишневского и Бурденко, где хирурги привыкли иметь дело с огнестрельными ранами.

- Двое из них находятся в состоянии средней тяжести. Одних сразу сопровождали родственники, к другим продолжают приезжать сейчас. Помогаем им с бытовыми вопросами и проживанием в Москве. Совсем недавно из пермских больниц выписали еще двух пациентов. Итого: в Перми в стационарах остаются 9 человек. Врачи делают все, чтобы они скорее пошли на поправку. Пострадавшие и их семьи получают всю необходимую помощь – медицинскую, психологическую и материальную. Выплаты из регионального бюджета на сегодня получили 35 семей, - заявил губернатор Пермского края в своем instagram.

Состояние Тимура Бекмансурова улучшилось, оценивается как тяжелое, он в сознании. Но, по информации телеграмм-канала Baza, Тимур Бекмансуров хоть и пришел в сознание, говорит, что ничего не помнит о произошедшем - ссылается на амнезию. После того, как его состояние стабилизируют, ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. К слову, отсутствие ноги не повлечет спасения от наказания - а ему по статье «Убийство двух и более лиц» грозит пожизненное заключение.

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