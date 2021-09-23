Представитель ОНК: Напавшего на Пермский университет студента могут перевести в больницу «Матросской тишины»

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Инвалидность не станет причиной для смчгчения наказания Тимуру Бекмансурову. Таким мнением в своем Facebook поделилась член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Инвалидность ему, разумеется, установят. Но это не будет поводом для того, чтобы не дать ему пожизненный срок. Поводом для смягчения наказания может стать другое — а именно возраст, аффект, психические отклонения (не до состояния, когда признается невменяемым). В этом случае его в колонию не отправят, а поедет он на принудительное лечение в психиатрическую больницу», -— рассказала Ева Меркачева.

Как добавила правозащитница, скорее всего, молодого человека перевезут в Москву, в больницу «Матросской тишины». Если после студент попадет в колонию, а не на принудительное лечение, то будет жить как все. Так, за ним смогут ухаживать сокамерники, так как санитаров в колониях по факту нет:

«В колонии без ноги он будет жить как все. У нас около 20 тыс. инвалидов сидят. Среди них есть не только без ног и без рук, но и лежачие».

Напомним, вооруженное нападение на пермский университет произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, еще 43 получили травмы, 19 из них ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице в тяжелом состоянии.

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