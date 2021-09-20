Стрельба в Пермском государственном университете. Полная хронология событий и последние новости на 20 сентября 2021 года

После стрельбы в пермском университете следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Фото: соцсети

- Определился с датой, буду выдвигаться 20 сентября, - опубликовал пост на своей странице в соцсетях за час до чудовищного преступления 18-летний Тимур Бекмансуров, студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета.

Проучился всего три недели

Тимур поступил на платное отделение, но успел проучиться всего три недели. Сегодня он пришел в родной вуз с дробовиком и расстрелял всех, кто попался ему на пути. Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, огнестрельные ранения получили 19. У остальных травмированных – вывихи и переломы после того, как людям пришлось прыгать из окон, спасаясь от преступника.

Кровавая бойня началась в 11.30, в этот момент в вузе начиналась третья пара. На площади перед главным корпусом со стороны входа, ближайшего к вокзалу Пермь-II, появился парень, одетый во все черное, на теле – бронежилет, на голове – каска, в руках - оружие.

Тимур Бекмансуров направляется в главный корпус университета. Фото: соцсети.

Он начал стрелять еще за территорией кампуса. Целился в идущих с занятий студентов, но не попал, пострадала чья-то припаркованная машина. Шокированные ребята разбежались, а Бекмансуров спокойно вошел на территорию и начал стрелять по людям. Сначала возле химического корпуса, потом прошел мимо фонтана и направился к главному корпусу университета.

- Мне не было смысла запоминать имена своих однокурсников, с которыми мы учились эти три недели, они даже представить не могут, какой аттракцион будет всех ждать, - объяснял в своем онлайн письме первокурсник. - За время нашего общения пара человек показались мне теми, кто достоин жить. Если встречу кого-нибудь из них, то дам уйти.

Налетчик вычислил, что после начала третьей пары у входа будут студенты, которые выходят на улицу на перекур и решил, что именно они станут его первыми жертвами.

На кадры с камер видеонаблюдения попало, как у входа в корпус упал раненым один из студентов. Кто-то из шокированных ребят втащил его внутрь и убежал вместе с остальными. А зашедший в корпус Бекмансуров выстрелил в лежащего человека и пошел дальше.

Студенты разбегались и прыгали из окон

- В корпусах не сразу поймут, что к чему, в это время уже буду на территории университета, - планировал налетчик. - Вопрос только в том, как быстро сотрудники полиции отреагируют на произошедшее, ведь они находятся на вокзале в двух минутах ходьбы.

В 11.31 тревожную кнопку, установленную в университете, нажали два раза, в 11.43 еще раз. А в это время нападавший уже вовсю стрелял по людям. Некоторые студенты успели закрыться в аудиториях, но были и такие, кто, пытаясь спастись, прыгал из окон второго этажа.

- Я вышел с пары и услышал выстрелы буквально в 100 метрах от меня, - рассказал «КП» студент-очевидец. – И мы толпой, человек 70, побежали кто куда: кто-то в географический факультет, кто-то в общежитие рядом. Потом мы услышали еще выстрел и побежали в столовую, которая находится в дальнем крыле университета.

На территории студенческого городка продолжали раздаваться выстрелы, пока бесчинстующего первокурсника, рискуя собственной жизнью, не остановили полицейские.

Полицейские, обезвредивших стрелявшего в пермском университете. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Младший лейтенант полиции Константин Калинин. Он вошел в главный корпус университета и глазами встретился с вооруженным парнем. Заметив полицейского, Бекмансуров начал палить по нему и успел сделать несколько выстрелов.

- Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего начал оказывать первую помощь, - рассказала о задержании официальный представитель МВД Ирина Волк.

- Я был на смене и занимался оформлением ДТП, к нам в кабинет забежал очевидец и сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, - рассказал сам Константин. - Мы с напарником отправились проверять информацию и увидели, как из университета бегут люди и слышна стрельба. Я спросил у очевидцев, где стреляют, мне ответили, что на втором этаже. Я забежал в здание и увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестницам. Я крикнул ему «Бросай», но он направил оружие на меня и выстрелил. Я выстрелил в ответ, и он упал. Я подбежал к нему, забрал оружие, патроны и нож и начал оказывать первую помощь.

Раненый Тимур Бекмансуров. Фото: соцсети.

Сейчас раненый вооруженный налетчик находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

«Не самое худшее место, чтобы умереть»

- Закончить все самому или дать это сделать сотрудникам полиции? – размышлял он в своем онлайн послании. – Думаю, второй вариант будет веселее, все равно нейтрализация меня не будет для них серьезной проблемой. Не могу исключить и того, что меня могут задержать. Ха, тогда я окажусь тем еще неудачником.

А в коридорах и аудиториях университета после задержания стрелка лежали раненые и убитые люди, всюду кровь, разбитые стекла, валяющиеся гильзы…

Перед нападением студент, напавший на университет, выложил на своей странице в социальной сети фото и записку, где рассказал о задуманном. Фото: соцсети

Бекмансуров не скрывает в своем послании, что поначалу местом для нападения он думал выбрать свою уже бывшую школу в микрорайоне Крохалева, но в конце марта передумал.

- Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения, - пускался в чудовищные откровения налетчик. - Выбирая место, я рассматривал разные варианты: торговые центры, лицензионно-разрешительный отдел, больницы, призывной пункт, театры, вокзал. Они не подошли мне по расписанию, поэтому оставалось лишь ждать списки зачисленных в ВУЗы, чтобы узнать какое из учебных заведений подпишет себе приговор. Университетом, допустившим самую серьезную ошибку в его истории, оказался ПГНИУ. Года четыре назад, наверное, я был бы рад сюда поступить, но сейчас это уже не имеет значения. Я заприметил этот ВУЗ еще во времена, когда ходил в него на курсы в девятом классе, мне понравилось большое количество корпусов и, соответственно, студентов. Есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место, чтобы умереть.

Пошел на обман, получая справку у психиатра

Первокурсник не скрывал, что огнестрельным оружием он завладел совсем недавно, на абсолютно законных основаниях, но с издевкой рассказывал, что для того, чтобы получить справку от врача-психиатра, ему пришлось пойти на обман.

- Откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия я начал с середины 10 класса, - писал он в письме. - Думал об этом давно, еще со времен начальной школы. Тогда я понял, что мне нравится причинять людям боль. Их страдания, страх на лицах, эти эмоции были искренние. Для меня не имело значения, как я это сделаю, но от плана с оружием я решил отталкиваться только потому, что у меня неплохо получалось стрелять.

Тимур Бекмансуров на последнем звонке в 60-й школе. Фото: соцсети

К марту этого года одиннадцатиклассник собрал необходимую на покупку оружия сумму, а после 18-летия отправился получать лицензию.

- 13 марта я написал заявление на получение охотничьего билета и отправился в психиатрическую клинику для получения справки, - вспоминает он. - Психиатром была женщина в возрасте, она задала мне пару вопросов наподобие «Курите? Пьете? Наркотики употребляли? Зачем оружие?» и попросила у меня приписное, без него выдавать справку отказывалась. Через пару дней она посмотрела на приписное и сказала: «Я посмотрела записи, что-то я не доверяю вашим ответам», и предложила пройти платного психолога.

Та задала посетителю те же самые вопросы и сказала пройти большой тест на 500 вопросов.

- Сегодня вы не успеете его пройти, приходите через пару дней, - сказала специалист.

- Дома я нашел этот тест, прочитал про критерии оценивания и прошел его пару десятков раз за выходные. Пришел на прием, зная все ответы и довольно быстро прошел его. В следующем тесте мне нужно было написать свою реакцию на те или иные события. Так уж совпало, что одной моей знакомой во время учебы давали его, как домашнее задание, и я тоже знал ответы на вопросы.

Следующим шагом налетчика стало обучение безопасному обращению с оружием. Обучение он прошел в образовательном центре «Олимп». Там он отстрелял в тире пробные стрельбы с инструктором, успешно сдал тест и экзамен по стрельбе и получил сертификат. Затем купил сейф, отправил заявление на Госуслугах и прошел проверку сейфа сотрудниками Росгвардии.

Следователи обыскивают квартиру Тимура Бекмансурова

- Лицензию я забрал 28 апреля, в тот же день поехал покупать оружие, - рассказывает налетчик. –Выбор по моим критериям был не особо большой, нужен был любой помповый дробовик с пистолетной рукояткой и возможностью регулировки приклада. Полуавтоматические ружья не рассматривал, возможно, они и дают больший темп стрельбы, но могут подвести в самый ответственный момент.

После покупки дробовика тогда еще школьник отправил заявление на сайт Госуслуг для получения разрешения на хранение и ношение оружия. Дождавшись начала нового учебного года он реализовал свой чудовищный план в жизнь.

В Перми прилетели лучшие врачи страны

После стрельбы в пермском университете следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», его расследованием теперь будут заниматься в Главном следственном управлении Следственного комитета России. В Пермь для проведения следственных действий приехали следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

- По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Пермь вылетает Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, - сообщили в краевом минздраве. - Для оказания помощи пострадавшим направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

Среди убитых – известный врач

В этот день группа пермских второклассников пришла на экскурсию в ботанический сад Пермского госуниверситета. Закончилась она как раз в полдвенадцатого – когда по территории с дробовиком в руках прошел Бекмансуров.

- По команде взрослых малыши залегли среди деревьев и выключили мобильники, - рассказал Игорь, папа одного из ребят. – После, уже дома, сын показывал, как они ползли по земле.

Кроме учителя сопровождала класс бабушка одного из второклассников – известный в Перми медик Маргарита Энгауз. Она погибла от выстрела нападавшего.

После случившегося в университете отменили все занятия и мероприятия. По предварительной информации, ПГНИУ вернется к работе в прежнем режиме 27 сентября. Сотрудники переведены на дистанционный режим работы.

«Был замкнутый и высокомерный»

В доме, где живет устроивший кровавую бойню студент, весь день работали сотрудники полиции, «скорая», ФСБ, МЧС, СК.

Машина ФСБ у дома студента-налетчика. Фото: Андрей МАТЛИН

Как выяснила «КП», родители Тимура в разводе. Отец живет в Самаре и почти не общается с сыном. Парень живет с матерью. Сразу после того, как случилась стрельба, мать Тимура забрали на допрос в Следственный комитет, а в их квартире прошли обыски.

- Тимур был парень замкнутый, ни с кем особо не общался, кроме двух своих друзей, - говорит его сосед по дому. - Мы в одной школе учились, только я на два года младше. Он мне казался высокомерным, ходил с длинными волосами до плеч. Я один раз слышал, как он громко рассуждал про смерть, мол, ничего в ней страшного. Один раз заявил, что учителям не поздоровится, если будут к нему придираться. В нашем доме во дворе про него ничего никто не знал. Еще про него говорили, что он балуется нацваем.

Важно

21 сентября в Прикамье объявлен день траура. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате стрельбы – по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда Правительства Пермского края.

Из чего стрелял студент?

Для стрельбы Тимур Бекмансуров использовал турецкое гладкоствольное ружье Huglu Atrox T Pump Synt 12/76.

Емкость магазина: 5

Вес: 3,1

Тип снаряда: патрон

Материал корпуса: пластик. Ствол: оружейная сталь

Длина ствола: 51

Калибр: 12

Способ снаряжения: помповое

Он приобрел его легально за 20 тысяч рублей.

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