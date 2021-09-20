«Произошедшее не является терактом»: напавший на университет в Перми оставил записку

Студент, напавший на университет. Фото: соцсети

Сегодня в Пермском государственном университете началась стрельба. По словам очевидцев, в учебное заведение зашел студент с дробовиком и открыл огонь. Некоторые студент выпрыгивали из окон, другие - забаррикадировались в аудитория. Вскоре нападавшего задержали. По предварительной информации, 6 человек пострадали, есть погибшие.

Во время задержания нападавшего ранили

По предварительным данным, о своих планах он написал на своей стене в социальной сети за час до нападения.

"Произошедшее не является терактом. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно", - написал на чвоей странице в соцсети нападавший.