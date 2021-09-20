Во время стрельбы в пермском университете погибла врач Маргарита Энгаус

Нападение на пермский университет произошло 20 сентября. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

При стрельбе в Перми погибла известный в городе эндоскопист Маргарита Энгаус.

Известный врач с 40-летним стажем оказалась в вузе совершенно случайно. 20 сентября ее внуку вместе с одноклассниками проводили экскурсию, женщина была сопровождающей детей. Школьники не пострадали.

У Маргариты Энгаус остались двое детей - Анна и Владимир. Владимир тоже медик, он работает нейрохирургом.

Напомним, по последним данным федерального Минздрава, жертвами трагедии в ПГНИУ стали 6 человек. 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Из них 19 - с огнестрельными ранениями.

Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе.

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