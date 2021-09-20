«Он бежал по нашему этажу и стрелял». Очевидцы рассказали о том, как убегали от нападавшего и спасали раненых в ПГНИУ

Студенты рассказали, как спасались от нападавшего. Фото: Андрей МАТЛИН

После ЧП в пермском университете студенты рассказали корреспонденту "КП", как убегали от нападавшего и спасали раненых.

- Я вышел за территорию, вижу люди бегут, выстрелы, - говорит Дмитрий. - Я увидел несколько человек, которые лежали на земле в крови, я оттащил их безопасное место и пытался помочь.

У парня в крови руки и пальто.

Другой очевидец трагедии рассказал, что студенты забаррикадировались в столовой.

- После пары зашел в столовую, - рассказывает один из сотрудников вуза. - Вдруг толпа студентов ломанулась в столовую, стали окна открывать. Сначала не понял, что происходит. Потом вдруг хлопок в коридоре услышал, работники столовой двери закрыли. Студенты закричали, что в корпусе стреляют. Потом подошел ОМОН, эвакуировали людей. Стоим сейчас на улице, одежда, ключи, все осталось в корпусе.

- У нас закончилась пара, мы посмотрели в окно, все бегут, мы еще посмеялись посмеялись: «Вот пятиминутная перемена, опоздать боятся», - рассказывает Мамонтов Михаил. - И потом заметили, что люди бежали от человека в черном, с дробовиком он стрелял прямо по улице, у фонтана, мы это все видели . потом мы успели закрыть дверь с преподавателями, легли на пол и молчали, он бежал по нашему этажу и стрелял. К нам еще забежало перед тем как мы закрыли дверь пару девочек. Потом услышали крики и лежали до дальнейших приказаний властей.

Другие студенты рассказали, как забаррикадировались

- Когда началась третья пара, к 11.30 мы подошли к корпусу, пришли на пятый этаж и слышим у нас были открыты окна, что подумали что это петарды, - говорят ребята. Девочка выглядывает из окна, видит что идет парень с оружием. Потом мы слышим выстрелы и все мы забаррикадировались и больше ничего не слышали.

Студентки юридического факультета Арина и Алина

- Нам сказали не выходить, сидеть в кабинете и только, когда массово люди начали бежать нас выпустили, - говорят девушки. - Мы сидели на первом этаже, нам просто повезло, было очень страшно 00.18

Нападавшего задержали, по информации СКР он серьезно ранен. По предварительной информации при нападении на университет погибли 8 человек, пострадали 19.

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