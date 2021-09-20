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Происшествия20 сентября 2021 17:00

Появилось полное видео нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет 20 сентября 2021 года

Опубликована полная запись с камер наблюдения Пермского государственного университета, где Тимур Бекмансуров устроил стрельбу
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: скрин видео

Фото: скрин видео

В соцсетях появилось полное видео нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет. На кадрах видно, что студент начал стрелять еще на улице и подстрелил одного человека, раненного затащили в вуз, но дальше холла унести его не удалось - к дверям начал приближаться Тимур с ружьем в руках и студенты начали убегать. Затем Тимур зашел в университет, произвел выстрел по лежачему человеку и направился дальше, убивать.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 6 человек, 24 - ранены.

Полное видео нападения на Пермский государственный университет. Видео: Проект BAZA

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