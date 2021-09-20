Эксперт: первокурсник, напавший на студентов Пермского университета, стрелял из турецкого помпового ружья

Доступ в университет днем перекрыли. Фото: Андрей МАТЛИН

Как мы уже писали, в Перми студент-первокурсник Тимур Бекмансуров, вооружившись дробовиком, пришел на территорию кампуса Пермского университета и открыл стрельбу по охранникам и студентам. Незадолго до этого на своей странице в соцсети он подробно описал, как выбирал, а затем приобретал оружие, как покупал патроны с картечью. Именно такой выбор оружия, по мнению эксперта, привел к большому числу жертв.

- У него было турецкое помповое ружье с пистолетной рукояткой, которое изготавливается в Турции по итальянской лицензии, - рассказал председатель Совета Федерации практической стрельбы Пермского края Сергей Чегодаев. - Такие пятизарядные ружья стоят по надежности на втором месте после револьвера. Поэтому они во многих странах используются для самообороны. Их держат для защиты жилища, бизнеса. Оружие, действительно, очень простое, надежное. Для перезарядки после выстрела нужно передернуть цевье. Почему студент выбрал патроны с картечью, становится ясно из его поста в соцсети. Он написал, что когда приехал на стрельбище со своим оружием, то попытался стрелять пулями и понял, что летят они не в мишень, что стрелять он не умеет. А тут в каждом патроне – 9 картечин размером с 9-миллиметровую пулю. Один выстрел может привести к многочисленным жертвам. Это ужас – картечью по людям.

Вызывает недоумение то, что 18-летний вчерашний школьник приходит и оформляет такое оружие за месяц, причем, совершенно законно. При этом на обучение владению оружию отводится 4 часа. Надо как минимум, увеличить время обучения, тогда преподаватели будут видеть, кого они учат, они могут обратить на неадекватное поведение обучающегося. Кроме того, раньше для приобретения ружья должны были поручиться за будущего владельца два охотника, а сейчас этого не требуется. Фактически смертоносное оружие может приобрести любой желающий.

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