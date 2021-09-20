«Я крикнул: «Бросай оружие!», а он направил на меня ружье»: Полицейский рассказал, как обезвредил студента, устроившего стрельбу в Перми

Константин Калинин задержал нападавшего Фото: принтскрин видео.

- Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. - В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Напомним, сегодня 18-летний студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров выстрелами из дробовика убил шесть студентов вуза и 19 ранил.

Территория вуза до сих пор оцеплена Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

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- Находился я в кабинете, в тот момент мы оформляли ДТП, - рассказывает Константин Калинин. – Тут забежал очевидец, сказал, что идет стрельба. Мы с напарником отправились проверять информацию. Увидели, как из университета выбегают люди, и услышали выстрелы. Напарник организовал эвакуацию людей, а я побежал к главному входу. Спросил, где стреляют. Мне сказали, что на втором этаже. Я забежал здание и увидел вооруженного молодого человека, который спускался по лестнице.

Младший лейтенант крикнул ему: «Бросай оружие!», - но нападавший направил ружье на полицейского и выстрелил. Тот выстрелил в ответ. Бекмансуров упал.

- Я подбежал к нему, зафиксировал, потом ружье, патроны и нож отбросил в сторону и начал оказывать нападавшему первую медицинскую помощь, - продолжает Константин Калинин.

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