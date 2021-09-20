«Был замкнутым и высокомерным». Что известно о первокурснике, который открыл стрельбу из дробовика в Пермском университете

Возле дома Тимура сейчас дежурят силовики. Фото: Андрей МАТЛИН

В Пермском классическом университете произошла трагедия: первокурсник Тимур Бекмансуров открыл из дробовика стрельбу – сначала по охранникам, потом по студентам. В итоге – много убитых и раненых.

Что побудило студента юрфака, который начал заниматься в университете совсем недавно, совершить подобное?

- Тимур был парень замкнутый, ни с кем особо не общался, кроме двух своих друзей, - говорит его сосед по дому Антон. - Мы в одной школе учились, только я на два года младше. Он мне казался высокомерным, ходил с длинными волосами до плеч. Я один раз слышал, как он громко рассуждал про смерть, мол, ничего в ней страшного. Один раз заявил, что учителям не поздоровится, если будут к нему придираться. Про него в школе ходил слух, что он одобрительно высказывался про газовые камеры нацистов.

В нашем доме во дворе про него ничего никто не знал, ну разве что он живет вдвоем с мамой, без отца. Еще про него говорили, что он балуется нацваем.

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