Список погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года

По поручению губернатора Пермского края отменены занятия в школах, техникумах и колледжах
Опубликован список четырех погибших и всех пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года.
Список погибших:
Ярослав Арамиев, 20 лет, Александра Мохова, 20 лет, Анна Айельгина, 25 лет, Маргарита Энгаус, 66 лет. Личности остальных погибших устанавливаются.
Список пострадавших:
Степан Андреев, 21 год – вывих голеностопа
Алексей Сухарев, 36 лет – огнестрельное ранение кисти и ягодиц
Бердиев, 23 года
Сергей Юматов – множественные огнестрельные ранения
Артем Дмитриев, 18 лет – огнестрельное ранение бедра
Александр Суслов, 41 год – огнестрельное ранение бедра
Сафаров
Максим Шипигузов, 18 лет – ранение спины
Владимир Сорока, 44 года – ранение голени
Абдулла Обаит, 24 года – огнестрельное ранение бедра
Владимир Волгаев, 19 лет – огнестрельное ранение колена
Эльдар Каримов, 18 лет – вывих голеностопа
Янв Еловикова, 20 лет – реакция на стресс
Артем Азанов, 19 лет – ранение стопы
Савелий Нелюбин, 17 лет – ранение пальца стопы
Сафарова, 26 лет
Косовицина
Булдаков, 48 лет
У самого нападавшего Тимура Бикмансурова огнестрельное ранение бедра и спины. Он находится в реанимации в ИВЛ.