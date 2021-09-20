Список погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года

По поручению губернатора Пермского края отменены занятия в школах, техникумах и колледжах

Опубликован список четырех погибших и всех пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года.

Список погибших:

Ярослав Арамиев, 20 лет, Александра Мохова, 20 лет, Анна Айельгина, 25 лет, Маргарита Энгаус, 66 лет. Личности остальных погибших устанавливаются.

Список пострадавших:

Степан Андреев, 21 год – вывих голеностопа

Алексей Сухарев, 36 лет – огнестрельное ранение кисти и ягодиц

Бердиев, 23 года

Сергей Юматов – множественные огнестрельные ранения

Артем Дмитриев, 18 лет – огнестрельное ранение бедра

Александр Суслов, 41 год – огнестрельное ранение бедра

Сафаров

Максим Шипигузов, 18 лет – ранение спины

Владимир Сорока, 44 года – ранение голени

Абдулла Обаит, 24 года – огнестрельное ранение бедра

Владимир Волгаев, 19 лет – огнестрельное ранение колена

Эльдар Каримов, 18 лет – вывих голеностопа

Янв Еловикова, 20 лет – реакция на стресс

Артем Азанов, 19 лет – ранение стопы

Савелий Нелюбин, 17 лет – ранение пальца стопы

Сафарова, 26 лет

Косовицина

Булдаков, 48 лет

У самого нападавшего Тимура Бикмансурова огнестрельное ранение бедра и спины. Он находится в реанимации в ИВЛ.