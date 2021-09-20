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Появилось видео первых минут нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет. Кадры сделаны на камеру видеонаблюдения, установленную в холле вуза. На них видно, как один из студентов затаскивает в университет раненого человека, но дальше холла унести его не удалось - к дверям начал приближаться Тимур Бекмансуров и студенты начали убегать. Тимур с дробовиком в руках зашел в университет, произвел выстрел по лежачему человеку и направился дальше, убивать.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 6 человек, 24 - ранены.

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