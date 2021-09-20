В результате стрельбы в пермском университете погибло восемь человек, еще 19 – ранены

На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

После стрельбы в пермском университете было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». ЧП прокомментировали в СК России, его расследованием будут заниматься в Главном следственном управлении СК России.

- По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 5 человек погибло, 6 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются, - прокомментировали в СК РФ.

Спустя некоторое время стало известно, что количество жертв увеличилось до восьми человек, а пострадавших - до 18.

Личность подозреваемого – студента-первокурсника Тимура Бекмансурова установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Следствие собирает характеризующие материалы о нем и устанавливается все обстоятельства произошедшего.

На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании.

Вот что о своем чудовищном преступлении задержанный первокурсник написал на своей странице ВК.

- 1 сентября в университете выступал представитель гражданской обороны. Он рассказал о том какие опасности могут ждать студентов, упомянул про теракты, сообщив о том, что «служба безопасности» наблюдает и выискивает потенциальных террористов. Их СБ явно не ожидает, что первокурсник который проучился всего 3 недели придет их убивать. Встретился со своими однокурсниками, не думаю, что есть смысл даже пытаться запомнить их имена. Странное чувство, будто бы многих из них я уже видел и не раз, их внешность, голоса, поведение, все кажется слишком знакомым. С уверенностью могу сказать, что они даже представить не могут какой аттракцион будет всех ждать.