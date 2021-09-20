«Он стрелял по нам, а попал по машине». Очевидцы рассказали, что нападавший на ПГНИУ начал стрельбу за территорией университета

Нападавший с винтовкой начал стрелять в студентов еще за территорией вуза. Фото: кадр видео Шамиля Кузинова.

Студенты ПГНИУ рассказали, что Тимур Бекмансуров начал стрельбу еще до того, как зашел на территорию университета.

- Мы стояли на проходной университета перед парами, - говорит студент вуза. – Слышим выстрелы, видим он от нас в 20 метрах стоит с дробовиком, мы в разные стороны разбежались, кто куда, слава богу никого не задело, все живы. Он стрелял по нам, а попал по машине.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 6 человек, более 20 ранены.

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