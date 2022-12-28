Студент из Ирака Абдулла Обаид: После приговора Бекмансурову мне стало легче жить

Абдулла рад решению суда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мне стало намного легче жить, после того, как прозвучал приговор Бекмансурову, - говорит студент Пермского университета Абдулла Обаид. – Я очень рад решению суда, тому, что справедливость восторжествовала.

Абдулла приехал в Пермь из Ирака, он учится на четвертом курсе химического факультета ПГНИУ. 20 сентября 2021 года, когда в пермском университете началась стрельба, он закрыл своим телом девушку, при этом сам получил восемь ранений. На лечение Абдулла Обаид потратил почти полгода.

Абдулла - единственный из всех потерпевших остался до самого финала во время оглашения приговора Тимуру Бекмансурову. После этого, по его словам, он сможет забыть произошедшее.

Напомним, 28 декабря Пермский краевой суд вынес приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил массовую бойню в университете и застрелил 6 человек, во время нападения пострадали еще 59. Студент-убийца приговорен к пожизненному заключению. Также он должен будет выплатить компенсации родственникам убитых им людей.

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