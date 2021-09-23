Фото: Пресс-служба ПГНИУ

Студент третьего курса химического факультета ПГНИУ Ашраф Разук стал одним из первых, кто стал оказывать помощь раненным при нападении на университет. В роковой момент, когда началась стрельба, студент находился на улице.

«Сперва я бросился к падающей девочке. Оказалось, она не ранена — просто сильно была напугана. Я взвалил ее на себя и отнес за стену своего корпуса (корпуса №6 – Ред.), где было безопасно», – рассказал молодой химик.

После Ашраф увидел молодого человека, который пострадал уже сильнее – он был ранен в ногу. Но студент не растерялся и с помощью своей одежды сделал ему перевязку, а после вызвал скорую. А затем вызвал медиков для своего раненого друга.

Раненых едва успевали увозить машины скорой помощи Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Раненным другом Ашрафа оказался Абдулла Обаид, студент химического факультета из Ирака. В перерыве между пар он стоял у фонтана. Когда раздались выстрелы, Абдулла защитил стоявшую рядом с ним девушку, закрыв собой. Студент получил огнестрельные ранения обеих ног. Сейчас за жизнь молодого человека в больнице борются московские врачи.

Напомним, вооруженное нападение на Пермский университет произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием и открыл стрельбу по людям на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути.

Всего при стрельбе в университете пострадали 43 человека. Шестеро погибли. Семеро наиболее тяжелых пациентов отправлены в Москву, в Центры Пирогова, Вишневского и Бурденко, где хирурги привыкли иметь дело с огнестрельными ранами. В их числе - студент из Ирака Абдулла Обаид, который, по словам его друзей, получил тяжелое ранение, заслонив стоявшую рядом с ним девушку. Всего были ранены три иностранных студента.

18 студентов и сотрудников лечатся дома. Среди них, в основном, те, кто обратился за помощью только на следующий день после стрельбы.

А 12 пострадавших во время нападения на университет остаются в пермских стационарах. В больнице находится и Тимур Бекмансуров, устроивший эту страшную бойню. Как рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, ему ампутировали голень.

- Его состояние нестабильное, крайне тяжелое, - отметила глава Минздрава. - Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении.

После того, как Бекмансуров придет в себя, ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. К слову, отсутствие ноги не повлечет спасения от наказания - а ему по статье «Убийство двух и более лиц» грозит пожизненное заключение.

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