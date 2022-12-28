Убийце, устроившему массовую стрельбу в Пермском университете, дали пожизненное

Во время судебных заседаний Бекмансуров сидел в застекленной клетке, молча глядя перед собой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Признаю вину в полном объеме, ущерб выплатить обязуюсь. При вынесении приговора прошу учесть инвалидность, положительные характеристики и отсутствие судимостей, реализовать принципы гуманизма и не применять в отношении меня пожизненное заключение, - произнес в своем последнем слове на суде Тимур Бекмансуров.

Убийца, устроивший массовую бойню в Пермском университете, надеялся любым способом избежать высшей меры. Вначале он пытался добиться признания себя невменяемым. Потом просил «гуманного отношения». Но все попытки оказались тщетными. За убийство шестерых и покушение на убийство еще 59 человек Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению.

Таков финал трагедии, произошедшей более года назад – 20 сентября 2021 года.

«Сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше»

В тот пасмурный понедельник Тимур Бекмансуров, только что ставший студентом юрфака Пермского университета, пришел в вуз вооруженный охотничьим помповым ружьем и патронами с картечью. Картечь выбрал специально – он заранее изучил, что она позволяет нанести более серьезный ущерб жертвам.

Накануне он выставил в соцсети пост о своих намерениях, отложив публикацию на утро. В нем он признался, что планировал совершить массовое убийство еще в середине 10-го класса: «Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше».

Кстати, в школе о нем вспоминали, что, получая «двойки», Бекмансуров обещал «когда-нибудь отомстить» за них учителям. И изначально устроить бойню он собирался именно в школе. Но потом передумал, поскольку, по его словам, «школа была слишком неприятным местом для того чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни».

- Мне всегда было сложно общаться с одноклассниками, - объяснял он на допросах. - В первом классе надо мной начали смеяться из-за того, что я ходил в очках, но в старших классах я общался только с определенным кругом, поэтому никаких конфликтов с одноклассниками не было.

Сами одноклассники считают, что относились к Бекмансурову нормально, никто над ним не издевался, его не травили. «Тихий он какой-то был», - таково общее мнение, сложившееся о будущем налетчике в школе.

А он сам себя тихим не считал. Наоборот, мнил себя чуть ли не сверхчеловеком, в чем и признался во время допросов у следователя.

- Стремясь показать свое якобы превосходство над окружающими и испытывая ненависть к людям, он и решил расстрелять как можно больше народа в многолюдном месте, - зачитывал в приговоре судья Сергей Коробейников.

Складывается впечатление, что в университет Бекмансуров поступил только с одной целью - сделать вуз своей мишенью. За три недели учебы первокурсник изучил территорию кампуса, расположение корпусов и кабинетов. И время для нападения выбрал с учетом нахождения там максимального количества людей – большую перемену.

Просто шел по улице и стрелял

К вузу Бекмансуров приехал на такси и около 20 минут ждал, спрятавшись за дерево, ожидая назначенного времени. Мимо проходили люди, но никто не обращал на него внимания.

Затем Бекмансуров снял куртку, оставшись в черной футболке с надписью «Нет пощады», обмотанной патронташем, надел металлический шлем и снял с предохранителя заранее заряженное ружье. В сумке оставил все свои документы: паспорт, разрешение на оружие, студенческий билет, считая, что они больше ему не понадобятся.

И открыл беспорядочную стрельбу еще при подходе к университету. Просто шел по улице и стрелял.

- Мы стояли возле проходной в университет, - рассказал студент Пермского университета Антон Грехов. – Нас было человек 20. И тут раздалось несколько хлопков, я думал – шина взорвалась.

Но все оказалось намного страшнее – это были первые выстрелы из дробовика. Ими Тимур Бекмансуров разнес ехавшие ему навстречу и припаркованные вдоль университета автомобили. А затем направил ружье на стоявших у входа в вуз студентов, одним из выстрелов смертельно ранив 19-летнего Ярослава Арамелева. Также картечь попала в охранника вузовского КПП.

Оказались в вузе случайно

Затем Бекмансуров зашел на территорию кампуса и продолжил стрельбу. Картечины разлетались по территории, впиваясь в тела людей. Одним из выстрелов ранило 66-летнюю Маргариту Энгауз - известная в Перми врач-эндоскопист привела внука и его одноклассников на экскурсию в ботанический сад вуза. Женщина упала на землю, кто-то из окружающих оттащил ее в холл учебного корпуса. Но Бекмансуров зашел как раз туда и, увидев, что его жертва жива, подошел и выстрелил ей в голову – в упор, с расстояния в один метр.

Одну из девушек он убил выстрелом в упор Фото: Скриншот с видео

Потом он поднялся на этаж выше и также точно выстрелами в головы добил еще четырех раненых девушек, попавшихся ему на пути. Одна из них, Анна Айгельдина, оказалась в тот день в университете совершенно случайно – она окончила вуз летом, но не успела забрать диплом и вместе со своим женихом поехала из родной Удмуртии в Пермь за документами. Именно в этот понедельник.

Стихийный мемориал жертвам стрельбы Фото: Андрей МАТЛИН

«Никто не знал, что надо делать»

Из-за беспорядочных выстрелов среди студентов началась паника, они начали выпрыгивать из окон.

Университетский водитель и охранник корпуса, оказавшиеся поблизости, стали помогать ребятам. Увидев это, Бекмансуров девять раз выстрелил из окна по ним, ранив обоих взрослых. По студентам не попал, но многие из них покалечились при падении. Несколько человек остались инвалидами и до сих пор могут передвигаться только в колясках. В их числе первокурсник геологического факультета Максим Шипигузов.

- Когда кто-то из ребят крикнул, что в университете стреляют, в аудитории началась паника, - рассказал он. - Мы хотели запереть дверь, но она без ключа не закрывалась. Предложили забаррикадировать вход, но в панике никто не стал ничего делать. Кто-то открыл окно и все стали выпрыгивать наружу. Выпрыгнул и я. Упал на землю, почувствовал боль и не смог встать. Потом перестал чувствовать обе ноги. В тот день система оповещения не работала. Если бы нас предупредили, сказали, чтобы мы заперлись в аудиториях и сидели, мы бы забаррикадировали дверь, а не стали бы прыгать. Но никто не знал, что надо делать.

В панике студенты начали выпрыгивать из окон. Фото: Скриншот с видео

Привязала дверь ремнем

В это же время доцент химического факультета Александра Юминова практически спасла своих студентов-третьекурсников. Когда в университете началась стрельба, она читала лекцию в большой аудитории.

- Через несколько минут после начала занятия я услышала хлопки, напоминающие звук петарды, - рассказала Александра Александровна. - Звуки доносились из коридора. А потом раздались два выстрела в нашу дверь: один из них в замочную скважину, второй – в середину деревянного массива. Появился характерный запах пороха.

Первая дверь аудитории была просто прикрыта. Остальные двери, в том числе и та, в которую стрелял Бекмансуров, - закрыты на ключ.

- Студенты помогли мне соорудить щит из парт и стульев у незапертой двери, пришлось зафиксировать дверь ремнем от сумки для ноутбука, - продолжает Александра Юминова. - Карабинами сцепила ручку двери с мебелью. Часть студентов спряталась под преподавательским столом, большая - в дальней стороне аудитории за стеной парт и стульев.

Через час, когда все закончилось, их эвакуировали. Никто из студентов того курса не пострадал.

Бойня длилась 6 минут

В обстановке той паники, что царила в университете, сложно было определить, сколько времени продолжалось эта бойня. Уже потом следователи, восстанавливая ход событий, изучали записи видеокамер. Но, судя по ним, весь путь по территории университетского кампуса занял у налетчика около шести минут. И практически все это время он стрелял, только успевая перезарядить ружье.

Остановить Бекмансурова смог только сотрудник ГИБДД Константин Калинин. Он находился в отделе полиции, расположенном неподалеку от университета, оформлял документы по ДТП, когда туда забежал кто-то из студентов и крикнул, что в вузе идет стрельба.

Калинин вместе с напарником бросились в вуз – как были, без бронежилетов.

- Я забежал в учебный корпус, услышал сверху выстрелы, - рассказал полицейский. - Понял, что сверху ведется прицельный огонь по людям, прыгающим из окон. Потом услышал шаги. Стрелявший спускался по лестнице, он нес ружье на уровне живота и перезаряжал его. Я встал за угол и крикнул: «Бросай оружие!». Он развернулся и выстрелил в меня.

Потом во время следственного эксперимента замерили расстояние между налетчиком и полицейским: там было чуть больше пяти метров. Но Константину Калинину удалось увернуться от залпа картечи и выстрелить в ответ. Он разрядил в Бекмансурова всю обойму пистолета Макарова, из восьми выстрелов в цель попали шесть.

На суде Константин Калинин рассказал, как обезвредил преступника Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После ранения тот упал на лестницу и скатился вниз. Но все еще пытался дотянуться до ружья и еще выстрелить. Калинин ушел с линии огня и отбросил ружье в сторону. Тогда Бекмансуров потянулся за спрятанным в кармане ножом, но и его полицейский отобрал.

- Когда я связывал его, он попросил: «Убей меня!», - сказал Константин Калинин.

Впоследствии за задержание опасного преступника полицейского наградили орденом Мужества.

«Закосить под психа» не удалось

Чтобы спасти жизнь тяжелораненому налетчику на университет врачи ампутировали ему ногу. Поэтому в СИЗО Тимур Бекмансуров находился в специальной камере для инвалидов, где вместе с ним сидели еще четверо заключенных. Пока велось следствие, он регулярно брал книги в тюремной библиотеке, играл с сокамерниками в шашки, шахматы и нарды. Часто переписывался с мамой и другими родственниками по электронной почте.

Во время судебных заседаний, которые шли почти четыре месяца, Бекмансуров сидел в застекленной клетке, молча глядя перед собой. Не реагировал ни на описание собственных зверств, ни на эмоции родственников погибших. Даже выкрик мамы убитой девушки: «Чтоб ты сдох, гад!» - оставил его равнодушным.

Лишь ближе к завершению процесса, когда речь зашла об его собственной судьбе, Бекмансуров начал говорить. Настаивал на проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы, так как, по его словам, во время первой он не мог полностью и подробно отвечать на вопросы врачей.

- Конвойные, которые находились в палате во время обследования, нецензурно выражались в отношении меня и оскорбляли, - заявил убийца. – Я не мог в их присутствии свободно излагать свои мысли. А я считаю, что на момент совершения преступления и до сих пор у меня имеется психическое расстройство.

Но «закосить под психа» Бекмансурову не удалось. Эксперты сочли, что он вполне отдавал отчет в своих действиях и может отвечать за них в полной мере.

В зале суда ему, одноногому инвалиду, единственному разрешили сидеть во время зачитывания приговора. И пока судья перечислял совершенные Бекмансуровым преступления, тяжелые раны, нанесенные им людям, тот нервно перебирал пальцами, наклонялся вперед, елозил по сидению. Маска равнодушия сползла с его лица. А когда прозвучали слова судьи: «Приговаривается к пожизненному заключению», слегка встрепенулся, но ничего не сказал.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд над студентом-убийцей в Перми: Тимур Бекмансуров равнодушно слушал, как расправлялся со своими жертвами

На суде Тимур Бекмансуров признал полностью свою вину (подробнее)

Полицейский, задержавший преступника, устроившего бойню в Пермском университете: «Думал о своей семье, но все равно бежал на выстрелы»

Константина Калинина наградили орденом Мужества (подробнее)

«Если бы работало оповещение, я не стал бы прыгать из окна». Первокурсник Пермского университета после стрельбы остался неходячим инвалидом

В суде потерпевшие рассказали о панике, создавшейся в вузе во время бойни (подробнее)

«Впервые проспала на занятия». Студенты и преподаватель Пермского университета поделились своими историями чудесного спасения во время стрельбы

Их выручили опоздавшее такси и очередь в печатном салоне (Подробнее...)

«Он не видел ничего хорошего в жизни и сам от себя устал»: Специалисты прокомментировали он-лайн послание, которое опубликовал в интернете пермский первокурсник

Психологи и психиатры сходятся во мнении, что с психическим здоровьем у Тимура Бекмансурова не все в порядке (Подробнее...)

«Я буду любить тебя вечно». В Перми прощаются с погибшими при стрельбе в университете

22 сентября похоронят Ксению Самченко и Екатерину Шакирову (Подробнее...)

Мама студента, устроившего массовый расстрел в Пермском университете: Я знала про оружие, но сын убедил, что все будет легально

Допрос матери Тимура Бекмансурова длился несколько часов (Подробнее...)

Младший лейтенант Константин Калинин: «Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник»

Полицейский, обезвредивший Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском университете, рассказал подробности задержания (Подробнее...)

Доцент Пермского университета спасла целый поток третьекурсников: «Во время стрельбы пришлось зафиксировать дверь ремнем»

Александра Юминова заблокировала дверь, в которую стреляли (Подробнее...)