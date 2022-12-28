Тимур Бекмансуров слушает приговор, стоя на одной ноге

Бекмансурову тяжело стоять на одной ноге. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом суде началось оглашение приговора по делу Тимура Бекмансурова, напавшего на пермский университет в сентябре 2021 года.

Если в начале судебного процесса судья Сергей Коробейников разрешил подсудимому сидеть, то оглашение приговора Бекмансурову придется выслушать стоя.

Пока судья перечисляет все зверства, которые натворил бывший первокурсник-инвалид, он не перестает качаться и держаться за перегородки стеклянной камеры, отделяющей его от тех, кто присутствует в зале. Ногу, напомним, ему ампутировали врачи, спасая налетчику жизнь.

На оглашение приговора по резонансному делу пришли потерпевшие. Это родственники погибших во время вооруженного налета на университет Ярослава Арамелева, Маргариты Энгауз и Анны Айгельдиной. А также студент из Ирака Обаид Абдулла, получивший многочисленные ранения.

На вынесение приговора пришли несколько потерпевших. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В суде пояснили, что будут делать перерывы в оглашении приговора, чтобы подсудимый Бекмансуров смог немного отдохнуть.

Зачитывая приговор, судья начал с перечисления травм, которые получили пострадавшие. Всего Бекмансуров ранил в тот страшный день 59 человек, шестеро погибли.

Через 40 минут после начала заседания одному из потерпевших стало плохо, в суде объявили перерыв.

«КП» продолжает следить за вынесением приговора Тимуру Бекмансурову.

Более подробно о трагедии в пермском университете можно прочитать здесь. Мы ведем прямую трансляцию из зала суда, присоединиться к ней можно в нашей группе Вконтакте.

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