Гособвинитель запросил для напавшего на пермский вуз Тимура Бекмансурова пожизненный срок

Преступления Бекмансуров совершил цинично и хладнокровно, а люди что остались живыми, делят теперь свою жизнь на до и после. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В суде по делу о нападении на пермский университет началась стадия судебных прений. На заседание пришли четверо потерпевших. Двое-получили ранения, двое-потеряли в ходе трагедии своего ребёнка.

Первым на суде выступил гособвинитель Максим Филиппов. Он сказал, что трагедия, случившаяся 20 сентября 2021 года потрясла не только Пермь, но и Россию.

- Перед нами на скамье сидит человек, который из хулиганских побуждений убил шесть человек, ранил более 40 человек и совершил посягательство на жизнь большого количества людей. Его обезвредил сотрудник ГИБДД Калинин. Повреждено чужое имущество, и имущество граждан и университета.

Преступления совершил цинично и хладнокровно, а люди что остались живыми, делят теперь свою жизнь на до и после. Слабоумием он не страдает. И может осознавать характер своих действий и давать показания. Не подвергался психотравмирующими действиями со стороны близких и одноклассников.

Просим суд признать Бекмансурова виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы

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