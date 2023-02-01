В Пермском университете неожиданно сняли ректора, при котором произошел массовый расстрел

Врио ректора Пермского университета Игорь Германов. Фото: t.me/minobrnaukiofficial

Ученый Совет Пермского университета 1 февраля был собран неожиданно: плановое заседание прошло ровно неделю назад, 25 января. Но внеочередной Совет продлился недолго. Единственным его вопросом стало представление нового врио ректора вуза. Им стал бывший начальник управления кадровой политики ПГНИУ Игорь Германов, закончивший исторический факультет Пермского госуниверситета в 1996 году.

- Игорь Германов имеет ученую степень кандидата социологических наук и ученое звание доцента. Автор 52 научных публикаций. Много лет проработал в родном вузе, прошел путь от ассистента кафедры до руководителя. Занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе и возглавлял управление кадровой политики университета, - сообщили о нем в Минобрнауки России.

Вплоть до сегодняшнего дня Пермский университет возглавлял профессор Дмитрий Красильников. Но еще в понедельник, 30 января, ректор вуза был госпитализирован. Его увезли в больницу на «скорой» прямо с рабочего места и сейчас он находится на больничном. Но отставка Дмитрия Красильникова, контракт которого с Минобрнауки РФ был заключен до 2026 года, по нашим данным, связана вовсе не с состоянием его здоровья.

Бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам источника, таким образом ректору аукнулся массовый расстрел, который устроил на территории Пермского университета в сентябре 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров. Тогда погибли шесть человек, пострадали еще 59.

Осенью 2021 года, после трагедии, Управление Федерального казначейства по Пермскому краю провело проверку и выявило, что на покупку и монтаж систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации в Пермском университете было потрачено более 35 миллионов рублей. Но, несмотря на подписанные акты о выполненных работах, во многих помещениях университета не было системы оповещения.

Первокурсник геологического факультета Максим Шипигузов, который в тот день в панике выпрыгнул из окна и повредил позвоночник, заявил, что остался неходячим инвалидом не только по вине Бекмансурова, но и потому что в вузе не работала система оповещения.

- Если бы нас предупредили, сказали, чтобы мы заперлись в аудиториях и сидели, мы бы забаррикадировали дверь, а не стали бы прыгать. Но никто не знал, что надо делать, - рассказал студент.

Впрочем, профессор университета Олег Сыромятников, который вел лекции в день стрельбы, считает, что предотвратить трагедию невозможно было ни в одном вузе.

- А Дмитрий Георгиевич - порядочный человек и грамотный менеджер, - говорит профессор.

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