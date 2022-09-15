Константин Калинин дал в суде показания о событиях 20 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 сентября прошлого года первокурсник Пермского университета Тимур Бекмансуров устроил массовую стрельбу на территории вуза. От ран погибли шесть человек, пострадавшими признаны более 60, некоторые из них на всю жизнь остались инвалидами. Но жертв могло быть намного больше, если бы вооруженного преступника не остановил сотрудник ГИБДД Константин Калинин.

Во время судебного процесса, который идет в эти дни в Пермском краевом суде, полицейский рассказал все подробности задержания налетчика. В тот день он находился в отделении полиции, расположенном на улице Дзержинского, неподалеку от университета, оформлял документы по ДТП, когда туда забежал кто-то из студентов и крикнул, что в вузе идет стрельба.

Полицейского тоже признали потерпевшим по делу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я пошел проверять информацию, - рассказал Константин Калинин. – Навстречу мне от университета бежали люди, они кричали о том, что в вузе стреляют, и просили о помощи

Вначале Калинин побежал в сторону КПП, там он увидел следы от картечи и кровь на асфальте. С территории кампуса слышались выстрелы. Забежав на территорию, полицейский выяснил, что стрелявший находится в корпусе химического факультета.

В это время из окон второго этажа этого корпуса выпрыгивали люди. Зайдя на первый этаж, Калинин понял, что Бекмансуров стреляет по ним с лестничного пролета между первым и вторым этажами.

- Я услышал выстрелы и понял, что сверху ведется прицельный огонь по людям, прыгающим из окон. Потом услышал шаги. Стрелявший спускался по лестнице, он нес ружье на уровне живота и перезаряжал его. Я встал за угол и крикнул: «Бросай оружие!». Тот развернулся и выстрелил в меня.

Впоследствии, во время следственного эксперимента замерили расстояние между налетчиком и полицейским: там было чуть больше пяти метров. Но Константину Калинину удалось увернуться от залпа картечи и выстрелить в ответ. Он разрядил в Бекмансурова всю обойму пистолета Макарова, из восьми выстрелов в цель попали шесть. После последнего выстрела Бекмансуров стал заваливаться на бок, упал на лестницу и скатился по ступенькам вниз. Но ружье из рук не выпускал, пытался дотянуться до спускового крючка и еще выстрелить. Калинин ушел с линии огня и отбросил дробовик в сторону. Тогда Бекмансуров потянулся за спрятанным в кармане ножом, но и его полицейский отобрал.

- Я спросил его, есть в университете кто-то из его сообщников, - рассказал Константин Калинин. - Он сказал, что никого. На вопросы о причинах стрельбы не ответил, только назвался и попросил: «Убей меня!».

Но Калинин попросил у выглянувшей в холл женщины принести ему бинты и перевязал стрелявшего в него человека.

До приезда Бекмансуров оставался в сознании. Потерял он его только в машине скорой помощи, увозившей его в краевую больницу. Там врачи спасли налетчику жизнь, чтобы он смог ответить за свои преступления.

Через несколько дней после стрельбы в вузе министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил Константину Калинину орден Мужества, а его напарнику Владимиру Макарову – медаль «За отличие в охране общественного порядка».

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