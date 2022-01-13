«Получит пожизненно – без вариантов». Студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, признали вменяемым

Чтобы сохранить жизнь, медики ампутировали Бекмансурову часть левой ноги Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Тимура Бекмансурова, устроившего бойню в пермском классическом университете, признали вменяемым. К такому выводу пришли эксперты, которые предоставили в Следственный комитет результаты комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Осознавал, что убивает людей

Трагедия, напомним, случилась 20 сентября 2021 года. В то утро студент-первокурсник приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории вуза и стрелял в людей, которые попадались на его пути. Погибли шесть человек, более 40 получили огнестрельные ранения и травмы (выпрыгивали из окон аудитории, спасаясь от преступника).

Жертв могло быть и больше - в патронтаже преступника было 105 патронов, а он успел выстрелить только около 30 раз. На пути студента оказался 29-летний полицейский Константин Калинин, который открыл ответный огонь и обезвредил преступника.

На сегодняшний день все пострадавшие уже выписаны из стационаров, но некоторые еще проходят реабилитацию. Сам Бекмансуров тоже несколько недель провел в больнице (ему ампутировали ногу), а потом арестовали и перевели в СИЗО.

А в конце прошлого года его отправили в Санкт-Петербург – на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которую провели в условиях стационара. Больше месяца эксперты проводили различные исследования, которые позволяют сделать выводы о вменяемости человека.

- Медики пришли к выводу, что Бекмаснуров в момент совершения преступления понимал, что он делает, и осознавал последствия своих действий, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Теперь он точно не уйдет от уголовной ответственности и получит то наказание, которого и заслуживает. Пожизненное лишение свободы – это уже без вариантов.

Когда начнется суд?

Арест Бекмансурову продлен до 20 февраля. К этому времени расследование уголовного дела должно быть завершено.

- Пока ему предъявлено, так сказать, дежурное обвинение об убийстве двух и более человек, а также покушении на жизнь, - объяснил источник. – После завершения всех следственных действий будет предъявлено окончательное обвинение, и дело будет направлено в суд.

- Когда это произойдет?

- Дело непростое и объемное. Посадить преступника – одно, разобраться в причинах и мотивах его поступка, чтобы подобных трагедий не случалось – другое. Кроме того, в деле более 50 потерпевших, по которым нужны медицинские заключения о тяжести вреда здоровью, их иски о причинении морального и материального вреда. Проведено огромное количество экспертиз, в работе еще несколько. Но расследованием занимается целая группа следователей. Скорее всего, сбор доказательной базы завершится в ближайшие недели, затем дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее – суд.

- Могут ли быть другие фигуранты?

- Скорее всего, они будут. Из числа должностных лиц, чья халатность или злоупотребление полномочиями привели к таким негативным последствиям.

Более подробно на тему «Стрельба в Пермском университете» можно прочитать здесь.

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