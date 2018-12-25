Суд арестовал обвиняемых по делу о ЧП в Соликамске, где погибли девять горняков

25 декабря в суде Соликамска начали рассматривать постановления об избрании меры пресечения четырем задержанным по делу о пожаре в шахте. Их судьбу решают четыре судьи соликамского городского суда и четыре представителя соликамской прокуратуры.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела по факту гибели девяти горняков были задержаны четыре сотрудника подрядной организации:

- Андрей Купряшкин - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Максим Канищев - начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Игорь Чукаев - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Андрей Артюхин - начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680".

Во вторник, 25 декабря, им было предъявлено официальное обвинение. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения. Они настаивают на аресте на все время следствия.

Первым было вынесено решение по делу Андрея Купряшкина. Он был взят под стражу до 22 февраля. Виновным он себя не признал.

29-летний Игорь Чукаев, горный мастер тоже был арестован до 22 февраля. Парню - 29 лет, в «УС-30» он работает с 2013 года.

- Его обвиняют абсолютно необоснованно, - заявил на суде адвокат Чукаева. – Моего подзащитного уже не было в шахте, когда начался пожар. Его смена завершилась за 6 часов до этого. Ему вменяют в вину то обстоятельство, что в его смене работала электросварка. Но она работала и после его смены.

Андрей Артюхин, начальник объекта, просил суд назначить ему иную меру – домашний арест или залог в миллион рублей. Но суд отклонил его прошение.

Максим Канищев также был арестован на два месяца.

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