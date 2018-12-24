2018-12-24T14:36:57+03:00
Происшествия

«Наверх поднялся мой брат, а муж и еще два родственника не успели». В Прикамье в горящей шахте оказались 4 человека из одной семьи

Лишь одному из них удалось спастись [видео]
Андрей МАТЛИН
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Алексей мечтал построить дом для жены и двух сыновей. Фото: личный архив.Алексей мечтал построить дом для жены и двух сыновей. Фото: личный архив.
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В числе 9 погибших в Соликамске горняков оказались 3 жителя одного поселка. Трое родственников.

22 декабря в калийную шахту под Соликамском спустились 35-летний муж Галины Пановой Алексей и ее родной 32-летний брат Алексей Соколов. Вместе с ними под землю отправились и еще два ее родственника – 26-летний двоюродный брат Илья Порошин и муж ее тети 35-летний Сергей Бекленев.

Все они жили в поселке Усовский в Пермском крае, расположенном неподалеку от Соликамска.

- Мы над ними подшучивали, говорили, это у вас что, семейный подряд? – говорят в поселке. - Впрочем, у нас многие мужчины работают на «Уралкалие», а женская половина по утрам собирает для них «тормозки» с нехитрой снедью, чтобы было чем перекусить в забое. Другой-то работы у нас нет.

Сергей должен был стать отцом во второй раз. Фото: личный архив.

Сергей должен был стать отцом во второй раз. Фото: личный архив.

В то утро женщины также привычно проводили своих мужчин. А потом случилась трагедия - в шахте, где горняки укрепляли своды калийной породы, вспыхнул пожар.

- Из всех выбрался наверх только мой брат, - говорит Галина. – Остальных отрезало огнем. Нам сейчас очень тяжело.

Муж Галины Алексей делал все для того, чтобы принести в семью лишнюю копейку. У них росли два сына. Пятиклассник Артем всерьез увлекся хоккеем, и мечтает стать знаменитым хоккеистом. С шестилетним Степой Галине приходилось сидеть дома - у него с детства был дефект ручки. Мама возила его в бассейн. «Я тоже стану знаменитым пловцом!» - говорил он.

Алексей мечтал построить для семьи в поселке большой дом, они уже купили участок под будущее семейное гнездо. И вот теперь папы и мужа не стало.

Трагедия пришла и в семью Бекленевых, где подрастает 3-летний сын Егорка. Буквально через два месяца здесь ждут пополнение – у Валентины, вдовы погибшего шахтера Сергея, должен родиться ребенок. Теперь детям придется расти без отца. И начатую Сергеем веранду-пристройку к дому некому будет достроить.

Илья - самый молодой из погибших родственников. Фото: личный архив.

Илья - самый молодой из погибших родственников. Фото: личный архив.

Погиб и самый молодой из родственников-горняков - 26-летний Илья Порошин. Он мечтал обзавестись хорошей машиной с музыкальной акустикой.

Друзья, родные, знакомые шахтеров из поселка Усовский размещают на своих страницах в соцсетях слова скорби и соболезнования. Они обещают помогать их семьям, но погибших горняков уже не вернешь.

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