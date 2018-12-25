В суде Соликамска начались аресты обвиняемых по делу о пожаре в шахте

- Материалы об избрании меры пресечения поступили в суд буквально 15 минут назад, их экстренно распределили среди четверых судей, поскольку истекает срок задержания, - сообщили в суде Соликамска, где в эти минуты избирают меру пресечения обвиняемым в деле о пожаре в шахте.

Трагедия, напомним, случилась 22 декабря в четвертом стволе Соликамского калийного рудоуправления № 3. Эта шахта «Уралкалия» еще не работает, на глубине в 360 метров горняки из подрядной организации «СУ-30» выполняли строительные работы.

Официальной версии, из-за чего начался пожар, пока нет. Скорее всего, был нарушен технологический процесс. Есть предположение, что строители при нанесении герметической мастики нагревали ее, чтобы ровнее ложилась. Возгорание произошло в пазухах, которые уже были обработаны герметиком.

Именно поэтому потребовалось много часов, чтобы потушить возгорание. Вода, подаваемая сверху, практически не попала внутрь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек". Сразу после трагедии на место ЧП выехали следователи по особо важным делам и криминалисты из Перми.

В рамках расследования уголовного дела по факту смерти девяти горняков задержано их начальство:

- Андрей Купришкин - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Максим Канищев - начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Игорь Чукаев - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Андрей Артюхин - начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680".

Во вторник, 25 декабря, им было предъявлено официальное обвинение. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения. Они настаивают на аресте на все время следствия.