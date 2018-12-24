2018-12-24T12:43:03+03:00
Происшествия

"Надышались ядовитой гарью". Экспертиза показала, что шахтеры погибли, отравившись продуктами горения

Тела не обгорели, родственники смогли их опознать. Первые похороны пройдут уже в среду
Вероника РАНГУЛОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В среду в Соликамске пройдут первые похороны горняков, которые погибли в страшном пожаре в шахте. В ночь на понедельник судебно-медицинские эксперты закончили проводить экспертизу. После опознания тел родным погибших выдали разрешение на захоронение.

- Мы стоим у морга, ждем родственников, она оформляют документы в администрации, - рассказал коллега погибших. - Все тела были опознаны. Они не обогрели, скорее усохли от высоких температур в шахте. Одежда местами оплавилась. То есть мужики не были в эпицентре пожара, они просто задохнулись.

Причина смерти всех девяти шахтеров - отравление продуктами горения.

Первыми похоронят жителей Соликамска и Соликамского района. Это Александр Богатырев, Алексей Панов и Илья Прошкин.

По жуткому стечению обстоятельств похороны Богатырева состоятся на следующий день после дня рождения - мужчине исполнилось бы всего 44 года. И он был самым старшим в смене, Илье Прошкину - всего 26 лет.

- Тела ребят заберут в день похорон или накануне, - рассказали в морге. - А вот иногородних горняков - Антона Абрамова, Сергея Томшина, Сергея Игнатенко - увезут на родину в Башкирию уже сегодня.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела по факту смерти девяти горняков задержано их начальство:

- Андрей Купришкин - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Максим Канищев - начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Игорь Чукаев - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Андрей Артюхин - начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680".

Задержанных уже допросили, сейчас они находятся в СИЗО города Соликамска и ждут, когда им предъявят обвинение В ближайшее время состоится суд, вероятно, следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемых на все время следствия.

- Самый главный начальник - это Андрей Артюхин, он отвечал за все, - говорят в организации, сотрудники которой погибли. - Почему задержали мастеров, мы не знаем. Наверное, мужики взяли на себя ответственность за гибель людей.

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