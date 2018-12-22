«28 декабря хотел ехать к семье на Новый год». Брат одного из рабочих, находящихся в горящей шахте Соликамска, рассказал о нем

- Мама ему весь вечер звонила, а он все трубку не берет, - говорит Сергей Кнауб, брат 34-летнего шахтера Виктора. - А потом ей друг Вити позвонил и сказал: «Готовьтесь к худшему»…

Фото со страницы Виктора "ВКонтакте"

Напомним, 22 декабря в Соликамске Пермского края произошел пожар на шахте "Уралкалия". В шахте оказались 9 человек, они заблокированы под землей. Все они сотрудники подрядной организации. Сейчас проводится спасательная операция. На место ЧП прибыли бригады врачей, а также губернатор Прикамья. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек".

34-летний Виктор Кнауб вместе с женой воспитывает двоих детей - дочь-семиклассницу и 6-летнего сына. Семья живет в Перми, куда Виктор перевез их из поселка Сараны Горнозаводского района.

- Он всю жизнь в шахте работает, - говорит его брат Сергей. - Там тяжело, конечно. Люди к черту на куличики готовы ехать, лишь бы только семья была в достатке. Была бы работа поближе, он бы работал рядом. Но все равно Витя пытался для семьи лучше сделать. Устроился он на шахту Соликамска туда осенью вместе с другом. Это была его вторая выездная вахта. 28 декабря он должен был закончить ее и ехать к семье, чтобы отмечать Новый год…

Сергей говорит, что Виктор в шахте хорошо ориентируется - знает, где может быть опасность.

- Он быстрый, расторопный, соображает, - говорит Сергей. - Не хочу верить в то, что он не мог уйти от каких-то препятствий. Я не хочу верить в то, что с ним что-то произошло.

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