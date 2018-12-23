По делу о гибели 9 рабочих в шахте Соликамска задержаны четыре человека

В Прикамье задержали четырех подозреваемых по делу о гибели 9 строителей в шахте Соликамска, где произошел пожар.

Напомним, 22 декабря в одной из строящихся шахт произошел пожар. 9 строителей не смогли самостоятельно покинуть ее. До утра 23 декабря спасатели пытались спуститься за рабочими, но температура в шахте была слишком высокая. Тела удалось найти несколько часов назад. Губернатор Максим Решетников рассказал, что возгорание могло случиться из-за герметика.

По факту трагедии уже начались задержания.

- В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, - начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, - начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680", - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи все еще осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей и сотрудников фиримы, изымают документацию. Отметим, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 2 и более человек".

По поручению Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели 9 рабочих передано в центральный аппарат ведомства, - добавили в пресс-службе. - Ход расследования поставлен Председателем СК России на личный контроль.

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