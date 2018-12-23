Родственников погибших на шахте разместили в санатории неподалеку от Соликамска

В Соликамск приехали родственники погибших в шахте горняков. Те, кто жил в городе, дежурили в здании рудоуправления со вчерашнего дня, надеясь на лучшее.

Жена Александра Богатырева Римма узнала о случившемся утром, как только прошло сообщение о пожаре.

- Римма позвонила мне и сказала: «Мне с работы Саши сообщили, что с его сменой что-то случилось», - говорит подруга семьи Альбина. - Утром мне ней поехали сразу все подруги. Ждали целый день, что вот-вот Саша вернется домой. Никто не мог подумать, что ситуация настолько ужасна. Вечером Римму привезли в «Уралкалий». Ее встретили там психологи. Она в шоке, не понимает, что происходит.

Среди тех, кто до последнего момента надеялся на спасение людей, заблокированных в шахте, был Андрей, дядя 26-летнего Ильи Прошкина.

- Мы стараемся не заходить в интернет, потому что везде есть информация, что тела достали, - рассказал он. - Хотя это неправда, продолжаются еще спасательные работы.

Приехали на место трагедии и родные погибших из других регионов. Ожидается приезд семьи погибшего из Краснодара. Сейчас их всех разместили в санатории неподалеку от Соликамска. С ними работают психологи.

- Все специалисты находятся в состоянии повышенной готовности на тот случай, если придется оказывать родственникам погибших медицинскую помощь, - рассказали в минздраве.

- Очень важно сейчас каждую семью взять на сопровождение, у погибших остались малолетние дети. В первую очередь фокус на детях, женах, родителях - со вчерашнего дня работа с ними уже началась, и она будет продолжена пока будет необходимость, — сообщил глава региона Максим Решетников. - Сегодня звонил Президент, запрашивал детальный отчет по ситуации. Доложил ему максимально подробно о том, что происходило. Знаю, что и вчера ему докладывали в течение дня. Нам дано два поручения: оказать максимальную поддержку родным и близким и объективно и всестороннее изучить причины возникновения ситуации.

Подписано распоряжение правительства края о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от того, в каком регионе они живут, по миллиону рублей.

24 декабря в Пермском крае объявлено днем траура. Всем учреждениям культуры и телекомпаниям региона рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

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