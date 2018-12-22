«Вероятность увидеть их живыми невысока»: в Соликамске продолжаются работы по спасению девяти рабочих, заблокированных в горящей шахте

- До людей, которые находятся внизу, добраться до сих пор не получилось. Вероятность того, что мы увидим их на поверхности, безусловно, невысокая. Но все разговоры о том, что подняли тела, это неправда, - сообщил начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров.

Напомним, около полудня 22 декабря в Соликамске произошел пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». С декабря 2017 года на этой шахте шло строительство нового ствола. Работали там сотрудники подрядной организации из Башкирии - «Управление строительства № 30». Всего на этих работах было занято около сотни человек. В тот момент, когда в шахте начался пожар, внизу, на глубине более трехсот метров, находились 17 рабочих, которые вели бетонирование.

По рации крикнули: «У нас пожар!»

- Мне позвонили из одной из бригад, - рассказал мастер «Управления строительства №30» Андрей Купряшкин. - По рации крикнули: «У нас пожар!». После этого связь с людьми оборвалась. 8 горняков, которые работали чуть выше, вскоре вышли на поверхность, они рассказали, что снизу шло сильное задымление. Пострадавших среди них нет.

А девять человек оказались заблокированы под землей. Связаться с ними невозможно. Горные спасатели сделали несколько попыток, чтобы пробиться к месту возгорания. Но не смогли – там очень высокая температура и густой дым.

- Первое отделение спасателей прибыло на рудник №3 в 12.01, - рассказал Алексей Пестов, командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда. - Они за первые два часа совершили четыре спуска в шахту. К сожалению, высокая температура не позволила спуститься непосредственно к очагу возгорания для оказания помощи находившимся там людям.

В здании "Уралкалия" собрались родственники рабочих.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После вахты собирались встречать Новый год с семьями

На глубине более 360 метров от ствола шахты в стороны отходят два кармана – длиной по семь метров. В одном из них и находятся девять человек. Это Сергей Беклинев и Александр Богатырев из Соликамска, Алексей Панов и Илья Прошкин из поселка Усово, Сергей Игнатенко и Александр Чубенко из города Гуково, Сергей Томшин и Антон Абрамов из Уфы и Виктор Кнауб из Перми. Самому молодому из них - Илья Прошкину - 26 лет, самому старшему - 57. Все семейные, с детьми.

- Мама ему весь вечер звонила, а он все трубку не берет, - рассказал нам Сергей, брат 34-летнего Виктора Кнауба. - А потом ей друг Вити позвонил и сказал: «Готовьтесь к худшему»…

34-летний Виктор Кнауб вместе с женой воспитывает двоих детей - дочь-семиклассницу и 6-летнего сына. Семья живет в Перми, куда Виктор перевез их из поселка Сараны Горнозаводского района.

- Устроился он на шахту Соликамска туда осенью вместе с другом, - говорит его брат Сергей. - Это была его вторая выездная вахта. 28 декабря он должен был закончить ее и ехать к семье, чтобы отмечать Новый год…

Виктор Кнауб собирался поехать на Новый год к семье.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Продолжают надеяться на чудо

- К сожалению, шансов на спасение запертых огнем людей очень мало, - признал мастер Андрей Купряшкин. - Огонь перекрыл канал, по которому в ствол шахты поступал воздух, дублирующего выхода из нее там нет. Остается надеяться разве что на чудо.

Но все, кто сейчас дежурит там, в Соликамске, как раз и надеются на чудо. Возле рудоуправления собрались самые опытные врачи Прикамья

- На месте работают 9 автомобилей скорой помощи, в том числе бригада экстренного реагирования медицины катастроф из Перми, реанимационный автомобиль санитарной авиации, два реанимобиля из Березников и Соликамска, - рассказал Олег Федоткин, директор центра медицины катастроф Пермского края. - В полной готовности реанимационные отделения соликамской и березниковской больниц. В режиме повышенной готовности главные специалисты. Возглавляет работу Алексей Пономарев – один из самых сильных реаниматологов края, заведующий реанимационным отделением краевой больницы.

Возле рудоуправления дежурят машины скорой помощи. Фото: Ольга Корзникова.

Но пока для врачей работы нет. Вечером горные спасатели совершили пятую попытку спуститься вниз, но она также не удалась. Задымление не позволило спасателям спуститься на необходимую глубину, осталось 10 метров.

- Сейчас температура и задымдение снизились, что позволило спасателям начать подготовку к шестому спуску в строящийся ствол шахты для поиска оставшихся 9 человек, - сообщили в краевой администрации.

Возбуждено уголовное дело

Спасательная операция продолжается более 12 часов. Тем временем следственное управление возбудило уголовное дело.

- Поскольку имеются достаточные основания полагать, что находившиеся в зоне задымления люди погибли, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

- Всем, кто пострадал в шахте, и их семьям будет оказана практическая помощь, - рассказали в башкирском предприятии «Управление строительства № 30», в котором трудились рабочие, оказавшиеся в шахте.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, федеральные власти также окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям.

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