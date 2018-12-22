«Сашка ведь жив, да?». Строитель, находящийся в горящей шахте Соликамска, зарабатывал на юбилей жене

В Соликамске продолжается операция по спасению строителей, которые оказались заблокированы в шахте из-за пожара.

ЧП произошло около 12 часов дня 22 декабря. Все случилось в строящемся стволе - это будущая шахта, пока она не присоединена к рудникам. Там работали строители одной из компании Башкирии, при этом некоторые были из Пермского края. Что именно произошло - неизвестно, но в шахте начался пожар. На место ЧП выехали все оперативные службы, а также губернатор Пермского края Максим Решетников. Пять раз спасатели пытались спуститься вниз, но температура в шахте очень высокая.

Один из заблокированных в шахте - 43-летний строитель Александр Б. Несмотря на то, что через несколько дней у него День рождения, он к нему даже не собирался готовиться. Дело в том, что у его любимой жены Риммы в январе юбилей, к которому Александр долго готовится - зарабатывает деньги, выбирает подарок, заказал ресторан. Но друзья решили устроить Александру праздник, и 25 декабря собирались прийти к нему в гости, сделать сюрприз.

Пожар на шахте Соликамска. Видео: "Комсомольская правда"-Пермь"..

- Римма и Саша друг у друга вдвоем на белом свете, - говорит подруга семьи Альбина. - Утром мне позвонила Римма и сказала: "Мне с работы Саши сообщили, что с его сменой что-то случилось". К ней поехали сразу все подруги. Ждали целый день, что вот-вот Саша вернется домой. Никто не мог подумать, что ситуация настолько ужасно. Вечером Римму привезли в "Уралкалий". Ее встретили там психологи. Она в шоке, не понимает, что происходит.

Рассказ несколько раз прерывается, и Альбина с подругами спрашивают у нас: "Сашка ведь жив, да?".

Также сотрудник "Управления строительства № 30", которое и проводило ремонтные работы в шахте, на анонимной основе поговорил с нами о ЧП.

- На сегодня были запланированы работы по заливке бетона, - сказал он. - А до этого утренняя смена устанавливала какие-то деревянные брусья, чтобы бетон ровно лег. Мы сами не можем сделать предположение о том, что могло случиться. Никаих работ с огнем на сегодня не было запланировано.

- Может кто-то закурил? - спросили мы.

- Может быть, хотя у нас с этим очень строго, - ответил сотрудник. -На всю длину шахты там проходят деревянные леса. Вдруг там произошло короткое замыкание, и леса загорелись. Не знаю.

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