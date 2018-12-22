«Стараемся не читать новости в интернете». Что говорят родственники строителей, находящихся в горящей шахте Соликамска

Напомним, ЧП произошло около 12 часов дня 22 декабря. Все случилось в строящемся стволе - это будущая шахта, пока она не присоединена к рудникам. Там работали строители одной из компании Башкирии, при этом некоторые были из Пермского края. Что именно произошло - неизвестно, но в шахте начался пожар. Всего там находилось 17 человек, но 8 были выше очага возгорания, так что они по лебедке поднялись на улицу. А 9 находились ниже, и оказались заблокированы от выхода огнем.

- Решается вопрос о том, чтобы в шахту провести вентиляцию, так как там нет воздуха, - передает с места наш корреспондент. - Сейчас спасатели в шестой раз пытаются помочь строителям. Это сделать очень сложно, так как температура в шахте очень высокая.

Пока к шахте никого не пускают, на месте работают только спасатели. Все находятся в тревожном ожидании новостей.

- У входа на "Уралкалий" стоят родственники и друзья шахтеров, - говорит корреспондент.

Среди тех, кто оказался в шахте, - это 26-летний строитель Иван П.

- Он ушел на смену в 7 утра, как обычно, - сказал нам его дядя Андрей. - С этой компанией он работает уже пять лет, раньше ЧП не было. Мы не знали, что случилось, пока нам не позвонили с его работы. Уже несколько часов ждем новостей. Стараемся не заходить в интернет, потому что везде есть информация, что тела достали. Хотя это неправда, продолжаются еще спасательные работы.

У Ильи двое маленьких детей.

До этого брат Виктора К., который также находится в шахте Соликамска, рассказал, что строитель должен 28 декабря вернуться с вахты, чтобы праздновать Новый год с семьей.

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