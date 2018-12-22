"Девять шахтеров остаются под землей". На месте пожара в шахте Соликамска находятся все оперативные службы

- Мы ехали в машине, навстречу нам промчались несколько экипажей Скорой помощи с мигалками, - рассказывают очевидцы пожара в шахте Соликамска.

ЧП, напомним, случилось в субботу, 22 декабря, около 12 часов по местному времени.

- Задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий, произошло задымление в 4-м стволе СКРУ-3, - говорится в официальном сообщении "Уралкалия".

В зоне задымления оказались девять человек. Спасти людей, оказавшихся заблокированными под землей, пытаются горные спасатели.

- Пока информация остается без изменений, люди находятся под землей, - рассказал "Комсомолке" руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин. - На месте дежурят все оперативные службы Соликамска, несколько экипажей выехало из Перми.

- Что будет, если окажется, что шахтерам потребуется медицинская помощь?

- Их повезут в Березники, там большая больница краевого уровня. Все медицинские учреждения готовы принять пострадавших.

- Сколько приблизительно нужно ехать из Соликамска до Березников.

- Примерно 20 километров, это недалеко.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, на месте ЧП дежурят девять бригад скорой медицинской помощи и одна бригада службы медицины катастроф. В режиме готовности находятся отделение реанимации Соликамска и отделения реанимации, токсикологии и ожоговое отделение в Березниках. В режиме готовности находятся главные внештатные специалисты Минздрава Пермского края по токсикологии и комбустиологии (специалист по ожогам).

На место пожара уже выехали и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин.