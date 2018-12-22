2018-12-22T14:29:54+03:00
Происшествия

"Девять рабочих в опасной зоне". В Пермском крае произошел пожар на шахте

Горные спасатели в Соликамске пытаются добраться до людей, оказавшихся заблокированными под землей
Вероника РАНГУЛОВА
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Первые фото с места ЧП появились в соцсетяхПервые фото с места ЧП появились в соцсетях
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В Соликамске произошел пожар на шахте "Уралкалия". Как сообщили на предприятии, ЧП случилось около 12 часов дня по местному времени.

- Задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий, произошло задымление в 4-м стволе СКРУ-3, - говорится в официальном сообщении.

В зоне задымления находятся девять человек, все они сотрудники подрядной организации. Спасти людей, оказавшихся заблокированными под землей, пытаются горные спасатели.

- Компания будет информировать по ходу выполнения плана ликвидации аварии и проведения спасательных мероприятий, - добавили в "Уралкалии". - С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

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