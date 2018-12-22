«Шансов на спасение практически нет». В Прикамье в калийной шахте огонь отрезал 9 шахтеров

- К сожалению, шансов на спасение запертых огнем шахтеров уже практически нет, - признал мастер горностроительной организации «Управления строительства-30» Андрей Купряшкин.

Эта организация из Башкортостана в свое время выиграла подряд на углубление ствола одной из шахт «Уралкалия», расположенной в Соликамске. Всего на этих работах было занято около сотни человек. 17 из них в субботу утром, 22 декабря, спустились под землю, чтобы проводить бетонные работы.

- Около 12 часов дня мне позвонили из одной из бригад, где работали 9 человек на глубине 362 метров, - рассказал Андрей Купряшкин. - По рации крикнули: "У нас пожар!». После этого связь с людьми оборвалась. 8 горняков, которые работали чуть выше, вскоре вышли на поверхность, они рассказали, что снизу шло сильное задымление. Пострадавших среди них нет. Горные спасатели сделали несколько попыток, чтобы пробиться к месту возгорания. Но не смогли – там очень высокая температура и густой дым.

Как рассказал Андрей Купряшкин, у горняков были средства индивидуального спасения, но если бы даже люди успели ими воспользоваться, их хватило бы всего на час.

- Огонь перекрыл канал, по которому в ствол шахты поступал воздух, дублирующего выхода из нее там нет, - сообщил он. - Остается надеяться разве что на чудо. Сказать, что могло стать причиной возгорания, пока сложно.

По словам Андрея Купряшкина, возле территории рудоуправления до сих пор дежурят машины скорой помощи и краевого центра медицины катастроф.

Как сообщили ранее в пресс-службе краевого правительства, в Соликамск прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников, министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова и руководитель краевого центра медицины катастроф Олег Федоткин.

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