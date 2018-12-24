2018-12-24T10:38:12+03:00
Происшествия

Завершена процедура опознания погибших в ЧП в шахте Соликамска

Родственникам выдали разрешение на захоронение
Елена КОНОВА
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К проходной местные жители приносят цветыК проходной местные жители приносят цветыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Всех погибших в ЧП в шахте Соликамска опознали родственники.

Напомним, 22 декабря в строящейся шахте Соликамска начался пожар. Одна группа горняков, состоящая из 8 человек, поднялась наверх, а другая, состоящая из 9 человек, осталась в шахте - пожар отрезал им путь к выходу. Шансов на спасение у них почти не было.24 декабря спасатели предприняли шесть попыток спуститься в шахту, но температура была слишком высокая. С седьмой попытки им удалось спуститься вниз. Все строители были мертвы. Более шести часов длилась операция по подъему тел погибших строителей.

Губернатор Пермского края Максим Решетников озвучил версию причины пожара - в строящемся стволе загорелся герметик. 23 декабря в Соликамск выехали семьи всех погибших строителей, с ними работали психологи. Выплаты семьям составят 6 млн рублей.

Пожар на шахте Соликамска. Видео: "Комсомольская правда"-Пермь"..

Заметим, что по факту трагедии задержаны четыре человека - Андрей Купришкин, горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, - начальник участка №5 объекта, Игорь Чукаев, горный мастер, Андрей Артюхин, - начальник объекта шахтостроительного комплекса. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц».

- 24 декабря все 9 погибших сотрудников были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение, - сообщили в пресс-службе СК РФ. - Расследование по уголовному делу продолжается.

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