«Лебедку, которую спустили за строителями в горящую шахту Соликамска, подняли пустой и в копоти»

На шахте в Соликамске, где днем 22 декабря случился пожар, продолжаются поисково-спасательные работы. О судьбе 9 горняков ничего неизвестно более 12 часов.

- Продолжаются мероприятия по устранению аварийной ситуации, - сообщил заместитель руководителя западно-уральского управления Ростехнадзора Станислав Мацов. - Поскольку видимость в стволе отсутствует, принято решение пролить участок, чтобы спасатели смогли спуститься вниз. Данный ствол находится в ходе строительства. Строится давно, долго был на консервации и в конце прошлого года Уралкалий возобновил стройку.

Пожар на шахте Соликамска. Видео: "Комсомольская правда"-Пермь"..

По словам специалиста, была сделана проектная документация, которая прошла экспертизу. Получено разрешение на строительство и заключен договор с башкирский компанией УС-30 которая приступила к работам.

- Объект относится к особо сложным, - говрит Станислав Яковлевич. - Ростехнадзор должна был прийти с проверкой еще в октябре, но поскольку подрядчик отставал от плана, по ходатайству Уралкалия проверку перенесли на январь. Соответствующие документы есть. Мы сейчас собрали все документы - пропуски, наряды.

- Какие работы выполняли горняки?

- Пока обследовать горизонт невозможно. Судя по документам происходил монтаж податливого слоя - это специальная мастика, которая наносится между горной породой и бетоном. Мастика может загореться, но что послужило причиной возгорания, мы не знаем. Мы не можем обвинять людей и предполагать, что они проводили огневые работы. Точно мы этого не знаем. Строительные леса тоже могли загореться. Больше там гореть нечему.

- Пытались ли горняки подать сигнал sos?

- У них было три вида связи, том числе рации и металлический тросик, который идет от их места работы до сигнальщика. Рабочие могли дернуть трос и машинист бы спустил бадью вниз. Горняки успели только сообщить о возгорании, машинист спустил бадью, но она вернулась пустая и в копоти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шансов на спасение практически нет». В Прикамье в калийной шахте огонь отрезал 9 шахтеров.

Как рассказал горный мастер подрядной организации, они работали на глубине 362 метров (подробнее)

"Девять шахтеров остаются под землей". На месте пожара в шахте Соликамска находятся все оперативные службы

В случае чего пострадавших повезут в больницу Березников, это в 20 км. (подробнее)

"Девять рабочих в опасной зоне". В Пермском крае произошел пожар на шахте Горные спасатели в Соликамске пытаются добраться до людей, оказавшихся заблокированными под землей (подробнее)

«28 декабря хотел ехать к семье на Новый год». Брат одного из рабочих, находящихся в горящей шахте Соликамска, рассказал о нем. 34-летний Виктор устроился на работу пару месяцев назад (подробнее)

«Стараемся не читать новости в интернете». Что говорят родственники строителей, находящихся в горящей шахте Соликамска. Спасатели в шестой раз пытаются спуститься за строителями (подробнее)

«Сашка ведь жив, да?». Строитель, находящийся в горящей шахте Соликамска, зарабатывал на юбилей жене

43-летний Александр Б. даже не хотел отмечать свой день рождения, чтобы не отрываться от подготовки к юбилею супруги (подробнее)