2018-12-23T20:05:53+03:00
Происшествия

«Работы продолжались более шести часов». В Соликамске на поверхность подняли тело последнего рабочего

Девять человек оказались в ловушке, у них не было не одного шанса на спасение
Константин КЯКИНЕН
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Операция по подъему тел погибших рабочих в Соликамске завершена. На поверхность спасатели подняли тело девятого, последнего работника подрядной организации, которые оказались в смертельной ловушке. Работы проходили в сложнейших условиях и продолжались более шести часов.

- Подъем тел происходит в сложнейших условиях, - рассказали в МЧС России по Пермскому краю. - Спасатели откачивали грунтовые воды. .

Пожар случился в субботу около 12 часов в четвертом стволе СКРУ-3. Там работали строители подрядной организации – «УС-30». На момент пожара в шахте было 17 рабочих, восьмерым удалось спастись. Девять работников остались на глубине. Пятеро погибших были из Пермского края, трое из Башкирии и один – из Краснодарского края. Полный список погибших можно посмотреть здесь.

По версии, которую озвучил сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников, в строящемся стволе загорелся герметик. ь

Отметим, что выплаты семьям погибшим сотрудникам «УС-30» (подрядной организации, которая вела строительные работы) составит 6 млн рублей. Три миллиона выделит «Уралкалий», два- компания «УС-30», еще один миллион семьи получат из краевого бюджета.

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