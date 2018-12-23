Хронология ЧП в Соликамске. У девяти горняков, которые заживо сгорели в шахте, не было ни шанса на спасение

- Дым валил большими плотными клубами, сразу понятно - горит химия. Если на поверхности так полыхало, представляете, какая температура была в шахте, она 400 метров в длину, - коллега погибших шахтеров показывает на телефоне первые кадры с места трагедии и сглатывает слезу: - Они же пацаны там все, хотя женатые и с детьми. Даже у самого молодого - 26-летнего Ильюхи - двое.

На улице жуткий мороз, почти -30. На часах - пять утра. На месте ЧП - все оперативные службы края. Скорые, медицина катастроф, МЧС, горные спасатели, полиция, Следственный комитет. Все словно замерли в ожидании и надежде: а может мужики живые? Но шансов с каждым часом было все меньше...

Пожар на шахте Соликамска. Видео: "Комсомольская правда"-Пермь"..

Шахту должны были проверить еще в октябре

Пожар случился в субботу около 10 утра по московскому времени в четвертом стволе СКРУ-3. В компании "Уралкалий" сообщили, что 4-й ствол - это пока строящийся объект, который не был связан с рудником.

- Данный ствол строится уже очень давно, долгое время он был на консервации, но в конце прошлого году руководство "Уралкалия" приняло решение возобновить стройку, - рассказал "Комсомолке" зам руководителя Западно-уральского управления Ростехнадзора Станислав Мацов. - Была разработана проектная документация, которая прошла экспертизу. "Уралкалий" получил разрешение на строительство и заключил договор с подрядной организацией из Башкирии - Управление строительства-30.

Работы начались еще несколько месяцев назад. Строящаяся шахта относилась к особо сложным объектам, которые регулярно должны были проверять специалисты Ростехнадзора.

Фото из Instagram Максима Решетникова

- Проверка была назначена еще на октябрь, - пояснил Станислав Яковлевич. - Однако подрядчик по ряду объективных и субъективных причин отставал от графика строительных работ. По ходатайству "Уракалия" мы перенесли проверку на январь. Все эти решения, разумеется, задокументированы.

В утреннюю смену, которая началась в 7 часов, в шахту спустилось 17 горняков - проходчиков. Одна бригада - девять человек - работала на самом нижнем горизонте шахты (на глубине в 365 метров), остальные находились выше.

- Судя по документам горняки производили монтаж податливого слоя, - это специальная мастика, которая наносится между горной породой и бетоном, - объясняет Станислав Мацов. - После этого рабочие должны были начать бетонные работы. Мы можем предположить, что загорелась мастика, но что послужило причиной возгорания, мы не знаем. Строительные леса тоже могли загореться, по сути это обычные доски. Больше в шахте гореть нечему.

К проходной приносят цветы и рисункиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Лебедка вернулась пустой и в копоти"

По технике безопасности у рабочих должно быть три вида связи, в том числе рация и металлический тросик, который идет от места работы шахтеров до самого верха, где находится сигнальщик. В случае опасности работники могли дернуть тросик и подать сигнал sos. Это означает, что машинист должен спустить вниз люльку.

Когда начался пожар, рабочие, находившиеся выше, смогли быстро поднятьсяя в лебедке наверх, никто из них не пострадал. Путь к спасению второй бригады был отрезан огнем.

- Они успели подать сигнал о возгорании, - рассказал уже после ЧП сигнальщик. - Как и требует инструкция, я спустил к ним лебедку, но она вернулась пустой и была вся в копоти.

Спасательные работы продолжались весь день и всю ночь. Горные спасатели совершили шесть попыток спуститься в шахту, но добраться до горняков, заблокированных под землей, так и не удалось.

И только рано утром в воскресенье спасатели стали осторожно говорить, что шансов найти людей живым, почти нет.

- Было предпринято шесть попыток спасти рабочих, - сказал командир отряда спасателей Алексей Пестов. - Горно-спасательные отделения спустились до максимально низкой отметки. Но из-за нарушений конструкций ствола спуск лестницы упирается в деформированные кабели, а бадья - в бетоноприемники. Есть угроза опрокидывания. Кроме этого, в шахте продолжается горение. Работы осложнены сильным задымлением и загазованностью. К сожалению, шансы на спасение стремятся к нулю.

Виновным грозит до семи лет

После того, как огонь был полностью потушен, спасателям все же удалось обнаружить тела всех девяти погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц".

- Конечно, мы пока не можем осмотреть место происшествия, - сообщили "КП" следователи. - Проводится выемка документов, регламентирующих правила безопасности на данном участке работ. Идут допросы свидетелей и лиц, которые отвечали за технику безопасности. В связи с дело задержаны четыре человека.

На месте ЧП все еще работают следователиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Версий, из-за чего начался пожар, много. Не исключают даже неосторожность при курении.

- Вообще у нас с куревом строго, но ерт его знает, что там случилось, - нервничают коллеги погибших горняков. - В тот день никаких огневых работ не проводилось.

О самой вероятной версии случившегося рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников, который находился на месте ЧП все время, пока шла спасательная операция:

- Строители вели работы по подготовке к бетонированию ствола, откуда порода должна поступать наверх. Ствол шахты и две пазухи были обработаны полиуретаном - герметиком, который находится между бетоном и породой шахты. Возгорание произошло в пазухах. Это стало проблемой, потому что вода, подаваемая сверху, практически не попала внутрь.

Если виновные будут установлены, им грозит до семи лет лишения свободы

ТРАГЕДИЯ

Глава региона сообщил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей. Еще по два миллиона родственники погибших получат от строительной компании УС-30.

Среди погибших - четверо жителей Пермского края, трое из Башкирии и один из Краснодарского края. Родственники находятся на месте трагедии, их разместили в санатории неподалеку от Соликамска. Психологи оказывают всю необходимую помощь.

"Наш Сашка ведь жив?"

43-летний Александр погиб за три дня до своего Дня рождения.

Фото из соцсетей

- Мы хотели всей толпой друзей завалиться к Сашке и поздравить его с Днем рождения, - плачут у проходной "Уралкалия" знакомые 43-летнего Александра Б. и тут же переспрашивают нас: "Наш Сашка ведь жив, да?"

Мы молча отводим взгляд. В тот момент шансов почти не было...

- Мы сюда Римму привезли, жену Сашкину, - говорит ее подруга Альбина. - Она мне еще утром позвонила, сказала, ЧП какой-то в шахте, где Саша был. Мы не особо волновались, он опытный шахтер. Я к ней прибежала и мы весь день ждали: он вот-вот придет домой. А ночью уже поняли, что надо сюда ехать. Римму пропустили, а нас нет. Как она там? А если новости плохие?

Римма и Александр женаты больше двадцати лет.

- У них детей не было, они одни друг у друга на свете, - плачут друзья семьи. - Саша почему решил не справлять свой День рождения - ему 44 нынче. Он готовился к юбилею Риммы в январе. Уже заказал ресторан, обзвонил всех друзей и думал, что подарить жене.

"34-летний Виктор устроился горняком два месяца назад"

Планировал, что на Новый год он поедет к семье в Пермь

Фото из соцсетей

- Мама ему весь вечер звонила, а он трубку не брал, - говорит Сергей Кнауб, брат 34-летнего шахтера Виктора. - А потом ей друг Вити позвонил и сказал: «Готовьтесь к худшему»…

34-летний Виктор Кнауб вместе с женой воспитывал двоих детей - дочь-семиклассницу и 6-летнего сына. Семья живет в Перми, куда Виктор перевез их из поселка Сараны Горнозаводского района.

- Он всю жизнь в шахте работает, - говорит его брат Сергей. - Там тяжело, конечно. Люди к черту на куличики готовы ехать, лишь бы только семья была в достатке. Была бы работа поближе, он бы работал рядом. Но все равно Витя пытался для семьи лучше сделать. Устроился он на шахту Соликамска осенью вместе с другом. Это была его вторая выездная вахта. 28 декабря он должен был закончить ее и ехать к семье, чтобы отмечать Новый год…

Сергей говорит, что Виктор в шахте хорошо ориентировался - знал, где может быть опасность.

- Он быстрый, расторопный, соображает, - говорит Сергей. - Не хочу верить в то, что он не мог уйти от каких-то препятствий. Я не хочу верить в то, что с ним что-то произошло.

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