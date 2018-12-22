По факту гибели людей во время пожара на калийной шахте в Прикамье возбудили уголовное дело

Напомним, утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе возник пожар. Работы выполняли сотрудники башкирской подрядной организации «СУ-30». 8 из них смогли подняться на поверхность. Но огонь отрезал 9 горняков.

Позже представители подрядчиков сообщили, что шансов на их спасение практически нет.

- Поскольку имеются достаточные основания полагать, что находившиеся в зоне задымления люди погибли, следственными возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек, - сообщили в СУ СКР по Пермскому раю. –Восемь человек, находившихся в момент задымления под землей, выведены на поверхность, они не пострадали. Связи с остающимися под землей людьми нет. На место ЧП выехал руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев, его заместитель Дмитрий Анащенко. Создана следственная группа, усиленная следователями отделов по расследованию особо важных дел, следователями-криминалистами и следователями следственного отдела по городу Березники.

Как сообщили в следственном управлении, сейчас производятся горноспасательные работы по локализации и ликвидации аварии. После этого следователи приступят к осмотру места происшествия. Сейчас они начали допрашивать свидетелей и ответственных за соблюдение правил безопасности.

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