2018-12-23T13:53:17+03:00
Происшествия

Горноспасатели нашли тело девятого рабочего в шахте в Соликамске

После того, как пожар будет окончательно потушен, тела строителей поднимут на поверхность
Константин КЯКИНЕН
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Несколько минут назад горноспасатели обнаружили тело 9-го рабочего, погибшего на пожаре в шахте Соликамска. Пожар практически локализован, горение происходит на трех квадратных метрах. После того, как возгорание будет полностью ликвидировано, тела рабочих будут поднимать на поверхность.

Напомним, что утром 23 дек

Проходные шахты, где погибли 9 рабочих Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проходные шахты, где погибли 9 рабочихФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

абря стало известно, что в шахте Соликамска найдены тела восьми рабочих. До тела девятого спасатели долго не могли добраться. Список всех погибших можно посмотреть здесь.

Instagram М.Решетникова

Instagram М.Решетникова

Пожар произошел 22 декабря в 11.45 в Соликамске на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». В момент пожара в шахте находились 17 сотрудников подрядной организации из Башкирии - «Управление строительства № 30». Восьми из них, которые работали на более высоком уровне, удалось подняться на поверхность. Пострадавших среди них нет. А девять человек оказались заблокированы под землей, на глубине около 350 метров. Связаться с ними было невозможно.

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