2018-12-23T15:05:00+03:00
Происшествия

В Соликамске из шахты на поверхность поднимают первых рабочих

Экспертиза определит точное время смерти строителей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Соликамске пожар в шахте рудоуправления «Уралкалия». потушен, начались работы по подъему тел рабочих подрядной организации. На поверхность уже вынесли двух строителей. Также продолжается проливка мест возгорания. В ликвидации последствий аварии принимают участие 162 человека и 38 машин.

- После подъема тел погибших будет проводится опознание, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев. - Для родных это будет нелегким испытанием, ведь на месте аварии была огромная температура.

Люд несут цветы к проходным шахты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Люд несут цветы к проходным шахтыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предварительная причина возгорания на глубине 362 метров неизвестна. Но спасатели исключают наличие метана в шахте.

Также Андрей Бабинцев напомнил, что на базе ЕДДС города Соликамска открыт телефон горячей линии: 8-342-5370-697. По нему можно узнать всю информацию о погибших. На утро 23 декабря на горячую линию позвонили около 200 человек.

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Метана в шахте Соликамска не было.

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