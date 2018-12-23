Что известно о расследовании ЧП в Соликамске, где погибли 9 строителей

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-23T14:48:18+03:00

Следователи все еще допрашивают руководство компании и изымают документы

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24 декабря в Пермском крае объявлен днем траура. 22 декабря в шахте Соликамска оказались из-за пожара заблокированы 9 человек. Спасатели шесть раз пытались спуститься за ними, но из-за высокой температуры не могли этого сделать. Утром 23 декабря им удалось проникнуть в шахту. Они нашли тела девяти человек.

Уже вчера следователи несколько часов допрашивали свидетелей, очевидцев пожара, изымают документы строительной фирмы, чьи работники оказались в шахте, а также допрашивают ее директора. У места ЧП работали криминалисты и следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц".

- Сегодня все эти мероприятия продолжаются, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Когда и кому предъявят обвинение, пока неизвестно.

Также губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что доложил ситуацию президенту РФ Владимиру Путину.

- От него поступило два поручения - максимальная поддержка семей и объективное всестороннее исследование причин произошедшего, - сказал журналистам губернатор. - Еще раз приношу всем свои соболезнования.

Максим Решетников отметил, что возгорание в шахте могло произойти из-за герметика.