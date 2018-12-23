«В шахте загорелся герметик». Губернатор Прикамья Максим Решетников назвал возможную причину пожара

Губернатор Пермского края Максим Решетников записал в Instagram отчет о ситуации в Соликамске. Возгорание произошло в 12.50 в четвертой шахте третьего рудника.

- Я принял решение поехать в Соликамск, - говорит глава региона. – После разговора с директором «Уралкалия» Осиповым стало понятно, что ситуация серьезная. Сначала поступила информация о шести пропавших строителей, после уточнения их количество выросло до 9. Среди – 4 рабочих из Соликамска, один из поселка Сараны Горнозаводского района, трое из Башкирии и один из Краснодарского края.

Строители вели работы по подготовке к бетонированию ствола, откуда порода должна поступать наверх. Ствол шахты и две пазухи были обработаны полиуретаном —герметиком, который находится между бетоном и породой шахты. Возгорание произошло в пазухах. Это стало проблемой, потому что вода, подаваемая сверху, практически не попала внутрь.

Было предпринято шесть попыток спасателей добраться до людей. Они смогли спустить только до 365 метров, там была очень высокая температура.

- К четырем часам утра стало понятно, что достать ребят живыми нет, - сообщил глава региона. – Огонь по-прежнему открытый. К нам подъехало подкрепление из МЧС Свердловской области.

Максим Решетников выразил соболезнования главам Башкирии и Краснодарского края.

- Это большая трагедия, - отметил глава региона. – У всех ребят остались семьи, дети. Окажем им всю необходимую помощь.

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