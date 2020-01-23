Сотрудника Госпожнадзора, которого задержали после ЧП в мини-отеле Перми, отпустили в зале суда

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:35:10+03:00

Пять человек погибли в "Карамели" в ночь на 20 января

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После трагедии в пермском мини-отеле "Карамель", где погибли пять человек, задержали сотрудника Госпожнадзора Пермского края Разифа Исмакаева.

- 23 января суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, - передает наш корреспондент из зала суда. - Представитель прокуратуры предлагал заключить его под домашний арест.

Напомним, в ночь на 20 января,в здании прорвало трубу, и кипяток полился прямо на постояльцев. В результате погибли 5 человек, шестеро пострадали.

В ГУ МЧС по Пермском краю сообщили, что Разиф Исмакаев выявил нарушения требований пожарной безопасности в мини-отеле в феврале прошлого года. Владелец должен был их устранить. А инспектор действовал в соответствиями с полномочиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU