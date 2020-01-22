В Перми после гибели людей в отеле «Карамель» задержали сотрудника МЧС

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:55:59+03:00

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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель».

Дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но во время расследования было установлено, что нарушения правил безопасности в «Карамели» сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю выявили еще в феврале 2019 года. Однако закрыть отель они не потребовали.

В связи с этим было возбуждено еще одно уголовное дело - по факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Максимальный срок наказания по этой статье – семь лет лишения свободы.

- В настоящее время по этому уголовному делу задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU