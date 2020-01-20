"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации

В Перми в хостеле пять человек погибли из-за прорыва трубы отопления, еще три человека попали с ожогами в больницу. Нам удалось поговорить с друзьями супругов Марии У. и Олега У. из Березников, которых увезли в ожоговый центр.

- Они сейчас находятся в реанимации, - сообщили друзья. - Нам удалось дозвониться до них совсем недавно. В Перми Олег и Маша были по делам - приехали в больницу. Говорят, что их 3-летний ребенок почти не пострадал, они его на руках выносили. Больше пока ничего не знаем. Главное, что они живы.

Напомним, что 20 января в Индустриальном районе Перми произошло ЧП - в частной гостинице "Карамелька" прорвало трубу отопления. Кипяток полился прямо на постояльцев мини-отеля. Они даже не могли оттуда выйти, потому что в гостинице нет ни окон, ни аварийных выходов. В результате погибли пять человек, еще трое попали в больницу. На месте трагедии все еще работают спасатели, полицейские и медики.

- Кипяток хлестал прямо через порог, - рассказывали очевидцы. - Он побежал прямо по улице Советская армия. Соседние дома тоже частично затопило.

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