Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:46:59+03:00

Изменить размер текста: A A

При ЧП в хостеле Перми, где прорвало трубу отопления, погиб ребенок.

- Возраст ребенка уточняется, - добавили в пресс-службе минздрава.

Напомним, что ночью 20 января в Индустриальном районе Перми произошло ЧП - в частной гостинице "Карамелька" прорвало трубу отопления. Кипяток полился прямо на постояльцев мини-отеля, которые не могли оттуда выйти, потому что в гостинице нет ни окон, ни аварийных выходов. В результате ЧП погибли пять человек, еще трое попали в больницу. На месте трагедии все еще работают спасатели, полицейские и медики.

Читайте также:

В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели (Подробнее...)

Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек (Подробнее...)

«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле (Подробнее...)

«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток (подробнее....)

"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU