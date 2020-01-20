Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок
При ЧП в хостеле Перми, где прорвало трубу отопления, погиб ребенок.
- Возраст ребенка уточняется, - добавили в пресс-службе минздрава.
Напомним, что ночью 20 января в Индустриальном районе Перми произошло ЧП - в частной гостинице "Карамелька" прорвало трубу отопления. Кипяток полился прямо на постояльцев мини-отеля, которые не могли оттуда выйти, потому что в гостинице нет ни окон, ни аварийных выходов. В результате ЧП погибли пять человек, еще трое попали в больницу. На месте трагедии все еще работают спасатели, полицейские и медики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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